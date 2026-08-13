Ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρεθεί, προκειμένου να απολογηθεί, την Παρασκευή 14 Αυγούστου ο 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κακουργηματική εμπρηστική δράση κατ’ εξακολούθηση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε έξι διαφορετικές πυρκαγιές μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, στην περιοχή της Σίνδου, κοντά στη Βιομηχανική Ζώνη, ενώ στην προανάκριση υποστήριξε κυνικά πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν «πίεση».

Το βίντεο-ντοκουμέντο και ο τρόπος δράσης με τις χαρτοπετσέτες

Στη δημοσιότητα δόθηκε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια τη μεθοδολογία που ακολουθούσε ο 59χρονος:

Προσέγγιζε τις περιοχές με ένα μπλε επιβατικό αυτοκίνητο .

. Ακινητοποιούσε το όχημα στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε σημεία με πυκνή βλάστηση και ξερά χόρτα.

Αποβιβαζόταν για λίγα δευτερόλεπτα και, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, χρησιμοποιούσε χαρτοπετσέτες ως προσάναμμα , τις οποίες έβαζε φωτιά πριν απομακρυνθεί.

, τις οποίες έβαζε φωτιά πριν απομακρυνθεί. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, στο σημείο ξεσπούσαν φλόγες και πυκνός καπνός.

Το χρονικό των 6 εμπρησμών

Η εγκληματική δραστηριότητα του 59χρονου εξελίχθηκε σε διάστημα τριών ημερών, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία:

Σάββατο 8 Αυγούστου: Εκδηλώθηκε η πρώτη εστία φωτιάς, η οποία αποτέφρωσε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Εκδηλώθηκε η πρώτη εστία φωτιάς, η οποία αποτέφρωσε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Κυριακή 9 Αυγούστου: Ακολούθησε δεύτερος εμπρησμός, καταστρέφοντας ακόμη 15 στρέμματα.

Ακολούθησε δεύτερος εμπρησμός, καταστρέφοντας ακόμη 15 στρέμματα. Τρίτη 11 Αυγούστου: Η δράση του κορυφώθηκε, καθώς κατηγορείται ότι έθεσε τέσσερις επιπλέον φωτιές στην ίδια περιοχή, μέσα σε λίγες ώρες.

Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές της Τρίτης κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής, για να περιοριστεί το μέτωπο, πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι έξι εστίες, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη Βιομηχανική Ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύουν και δραστηριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις.