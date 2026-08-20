Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι της Σίνδου Θεσσαλονίκης, καθώς η πρόσφατη 19ωρη διακοπή νερού λόγω σοβαρής βλάβης σε αντλία της ΔΕΥΑΔΔ, αποτελεί απλώς τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Τα νοικοκυριά της περιοχής ζουν υπό ένα καθεστώς διαρκούς ομηρίας, κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, καθώς αντιμετωπίζουν διακοπές στην υδροδότηση δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Η καθημερινότητα των πολιτών έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης, όπου η προμήθεια εμφιαλωμένου νερού θεωρείται πλέον απαραίτητη προϋπόθεση, ακόμα και για τις πιο βασικές ανάγκες υγιεινής και μαγειρέματος.

Το τελευταίο περιστατικό προκλήθηκε όταν έσπασε η ένωση σιδεροσωλήνα στο αντλιοστάσιο, με αποτέλεσμα το νερό να πλημμυρίσει τις εγκαταστάσεις και να καλύψει τις υπόλοιπες αντλίες. Η αποκατάσταση απαίτησε πολύωρες εργασίες και αντικατάσταση των βρεγμένων μοτέρ, ώστε να αποφευχθεί ένα ολοκληρωτικό βραχυκύκλωμα που θα βύθιζε την περιοχή στο αδιέξοδο για μέρες.

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο και απαρχαιωμένο δίκτυο υδροδότησης, το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι συνεχείς τοπικές βλάβες από τη διέλευση βαρέων οχημάτων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη λειψυδρία και την αδυναμία διατήρησης της πίεσης τις ώρες αιχμής, συνθέτουν μια ανεπαρκή υποδομή.

Αν και υπάρχει σχεδιασμός για τη συνολική αναβάθμιση του δικτύου και του αντλιοστασίου στο άμεσο μέλλον, το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραμένει άγνωστο, αφήνοντας τους κατοίκους χωρίς σαφείς απαντήσεις.