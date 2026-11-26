Γυναίκες του ΣΥΡΙΖΑ τοποθέτησαν δώδεκα ζευγάρια κόκκινα παπούτσια στα σκαλιά του περιστυλίου της Βουλής, σε μια σιωπηλή διαμαρτυρία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Τα κόκκινα παπούτσια, που λειτουργούν ως σύμβολο μνήμης για τα θύματα της έμφυλης βίας, αποτέλεσαν το κεντρικό στοιχείο μιας παρέμβασης με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος και την επαναφορά στο προσκήνιο του αιτήματος για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία».

Στη δράση έλαβαν μέρος η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχισσα Ισότητας και Δικαιωμάτων Έλενα Ακρίτα, καθώς και εννέα ακόμη γυναίκες – στελέχη του κόμματος. Η Ρένα Δούρου ανέδειξε τον επείγοντα χαρακτήρα της νομοθετικής αναγνώρισης, επισημαίνοντας:

«Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου “γυναικοκτονία” χθες».

Η ανάγκη ουσιαστικής προστασίας και στήριξης

Η Έλενα Ακρίτα στάθηκε στην ευθύνη της Πολιτείας να παρέχει στις γυναίκες που υφίστανται βία άμεση προστασία, ασφαλή στέγη, δωρεάν νομική βοήθεια αλλά και οικονομική στήριξη. Στο πλαίσιο της παρέμβασής της, υπογράμμισε το δίλημμα που αντιμετωπίζουν πολλά θύματα, σημειώνοντας:

«Καμία γυναίκα να μην αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στον δρόμο και σε ένα σπίτι που φοβάται να γυρίσει».