Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός άνδρα ως υπαίτιου για εμπρησμό, που οδήγησε τελικά στην καταστροφή μίας κλινικής του νοσοκομείου, προκαλώντας την εκκένωση του χώρου και την αναγκαστική μεταφορά τουλάχιστον 70 ασθενών.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής υπήρξε άμεση και όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης «αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε εθνική τραγωδία».

Η καταμέτρηση ασθενών που φανέρωσε την απουσία του

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς στην Α’ Παθολογική Κλινική, οι έρευνες στο σημείο της εστίας οδήγησαν γρήγορα στον εντοπισμό του βασικού υπόπτου, ενός 74χρονου που εγκατέλειψε άρον άρον το νοσοκμείο.

Όπως είπε ο υπουργός «η νοσηλεύτρια βάρδιας αντιλήφθηκε αμέσως τη φωτιά, μπήκε στον θάλαμο και διαπίστωσε ότι είχε τυλιχθεί στις φλόγες το κρεβάτι ενός ασθενούς». Σύμφωνα με την ίδια, στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο εύφλεκτο υλικό του νοσοκομείου, οπότε συμπέρανε πως η φωτιά ξεκίνησε από το στρώμα. Μαρτυρίες μάλιστα, από τον συγκεκριμένο θάλαμο ανέφεραν πως ο ασθενής κάπνιζε συχνά στον χώρο και οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι είχαν παραπονεθεί για την συμπεριφορά του.

Το νοσηλευτικό προσωπικό, αφού απομάκρυνε όλους τους ασθενείς από την συγκεκριμένη πτέρυγα του νοσοκομείου, σπάζοντας ακόμη και τα τζάμια για να απομακρυνθούν οι πυκνοί καπνοί, έκανε καταμέτρηση και διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής έλειπε.

Ο εντοπισμός και η προσαγωγή

Σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι αρχές εστίασαν από την πρώτη στιγμή τις υποψίες τους στον 74χρονο που νοσηλευόταν στον θάλαμο 10 από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια και προσήχθη αμέσως για ανάκριση. Είπε μάλιστα, στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και ξυπνώντας έφυγε τρέχοντας από το νοσοκομείο.

Αρχικά προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Ανακριτικό Τμήμα Χαλανδρίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για εμπρησμό από πρόθεση, αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διαδικασίες.

Δείτε εικόνες από τις καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά στο Σισμανόγλειο από τους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου: