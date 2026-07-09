Παραδέχτηκε την ενοχή του ο 76χρονος άνδρας, που είχε προσαχθεί νωρίτερα ως ο βασικός ύποπτος για την πυρκαγιά που προκάλεσε συναγερμό τα ξημερώματα της Πέμπτης 09/07 στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» και κατέστρεψε μία ολόκληρη πτέρυγα.

Η προσαγωγή του ηλικιωμένου, ο οποίος νοσηλευόταν στην Α’ Παθολογική Κλινική, μετατράπηκε επίσημα σε σύλληψη από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την πλήρη ομολογία της πράξης του κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ο ύποπτος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα οισοφαγίτιδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στον θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνούς στο δωμάτιο. Τότε ο 76ρονος φέρεται να κάλεσε τη σύζυγό του, λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος, της ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και έφυγε από το νοσοκομείο.

«Κάπνιζα κρυφά στο κρεβάτι»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο 76χρονος, που προσήχθη για ανάκριση, περιέγραψε στους ανακριτικούς υπαλλήλους πώς ακριβώς ξεκίνησε το κακό. Όπως παραδέχθηκε, η φωτιά προκλήθηκε από δική του αμέλεια, καθώς κάπνιζε κρυφά μέσα στον θάλαμο νοσηλείας (στο δωμάτιο 10).

Από μια απρόσεκτη κίνηση, το αναμμένο τσιγάρο ήρθε σε επαφή με τα κλινοσκεπάσματα και το στρώμα του κρεβατιού του, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν αστραπιαία, καταστρέφοντας ολοσχερώς τον συγκεκριμένο θάλαμο και γεμίζοντας με πυκνούς, επικίνδυνους καπνούς ολόκληρο τον όροφο. Κατά την ανάκρισή του, ο ηλικιωμένος δήλωσε βαθιά μετανιωμένος για την τροπή που πήραν τα πράγματα.

Για την ομολογία και τη σύλληψη του 76χρονου ενημερώθηκε αμέσως η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό από αμέλεια σε δημόσιο κτίριο με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, ενώ τα εξειδικευμένα στελέχη της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων για την πλήρη διαλεύκανση και ολοκλήρωση του φακέλου της δικογραφίας.

Η καταμέτρηση ασθενών που φανέρωσε την απουσία του

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής υπήρξε άμεση και όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης «αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε εθνική τραγωδία». Μετά την κατάσβεση της φωτιάς στην Α’ Παθολογική Κλινική, οι έρευνες στο σημείο της εστίας οδήγησαν γρήγορα στον εντοπισμό του 74χρονου που εγκατέλειψε άρον άρον το νοσοκομείο.

Το νοσηλευτικό προσωπικό, αφού απομάκρυνε όλους τους ασθενείς από την συγκεκριμένη πτέρυγα του νοσοκομείου, σπάζοντας ακόμη και τα τζάμια για να φύγουν οι πυκνοί καπνοί, έκανε καταμέτρηση και διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής έλειπε. Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια και προσήχθη αμέσως για ανάκριση. Είπε μάλιστα, στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και ξυπνώντας έφυγε τρέχοντας από το νοσοκομείο.

Δείτε εικόνες από τις καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά στο Σισμανόγλειο από τους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου: