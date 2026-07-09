Μία 90χρονη ασθενής υπέστη ανακοπή και πέθανε, μετά την εκκένωση του κτηρίου, που έπιασε φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

«Η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 09/07 θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε μία τεράστια εθνική τραγωδία, αν το προσωπικό δεν είχε αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά», είπε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε τον χώρο. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η εστία ξεκίνησε από το στρώμα ενός ασθενούς, ο οποίος μάλιστα, έφυγε ξαφνικά από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα από τις αρχές στο σπίτι του και ήδη ανακρίνεται ως ύποπτος εμπρησμού.

Ο υπουργός Υγείας στις δηλώσεις του είπε: «Στις πέντε παρά το πρωί, ένα κρεβάτι σε θάλαμο της Παθολογικής έπιασε φωτιά. Εκεί δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, άρα κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Η νοσηλεύτρια την κατάλαβε αμέσως και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα, και όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Είπε ότι είδε περίεργο όνειρο, τρόμαξε και έφυγε».

Σχολιάζοντας τον θάνατο μίας 90χρονης γυναίκας που νοσηλευόταν και υπέστη ανακοπή, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «ήταν να καταλήξει. Ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε εκτός νοσοκομείου και δεν είχε καμία εμπλοκή με τη φωτιά».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντας όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, καθώς ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό.

Όπως είπε, οι εργαζόμενοι έσπασαν ακόμη και τα τζάμια του κτηρίου προκειμένου να απομακρυνθεί ο καπνός και να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα μπορούν να αναπνέουν με ασφάλεια. «Δεν κινδύνευσε κανένας. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς με τάξη και είναι όλοι καλά στην υγεία τους», σημείωσε.

Δείτε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας που έκανε λόγο για μεγάλες ζημιές στην πτέρυγα του νοσηλευτικού ιδρύματος που έπιασε φωτιά και είπε ότι αναζητούνται δωμάτια για να μεταφερθούν οι ασθενείς:

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δωμάτιο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς όμως οι φλόγες να επεκταθούν σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς από τον πρώτο όροφο και ακόμη 35 από τον δεύτερο όροφο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα, ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Στο νοσοκομείο μετέβη επίσης το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔI.AΣ. εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και μετέφεραν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για ανάκριση, τον άντρα που νοσηλευόταν στο Σισμανόγλειο και από το στρώμα του κρεβατιού στο θάλαμο νοσηλείας του ξεκίνησε η φωτιά.

Πρόκειται για 74χρονο Έλληνα, που εξετάζεται ως εμπλεκόμενος σε εμπρησμό.