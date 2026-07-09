Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς στο «Σισμανόγλειο», καθώς ο 76χρονος που είχε συλληφθεί, άλλαξε και πάλι την κατάθεσή του, ομολογώντας αυτή τη φορά πως προκάλεσε τη φωτιά εσκεμμένα, και ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα με τσιγάρο, όπως είχε ισχυριστεί αρχικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», ο ηλικιωμένος παραδέχτηκε ότι έβαλε συνειδητά τη φωτιά, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα πάνω στο στρώμα του.

Οι αλλαγές στην κατάθεση

Αρχικά, ο ηλικιωμένος είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν. Στην πορεία, όμως, ανακάλεσε τους ισχυρισμούς του, αναφέροντας ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά λάθος, επειδή κάπνιζε.

Ωστόσο, οι Αρχές ήταν υποψιασμένες από την αρχή, με το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής να αφήνει εξαρχής ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμπρησμού από πρόθεση, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε από την τελευταία ομολογία του 76χρονου.

Το χρονικό του εμπρησμού

Ο άνδρας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με συμπτώματα οισοφαγίτιδας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας άλλος ασθενής που βρισκόταν στον ίδιο θάλαμο αντιλήφθηκε καπνούς και σήμανε συναγερμό.

Εκείνη την ώρα, ο 76χρονος τηλεφώνησε στη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος, ζητώντας της παράλληλα να πάει να τον πάρει. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το νοσοκομείο.

«Κάπνιζα κρυφά στο κρεβάτι», είχε πει προηγουμένως

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 76χρονος είχε πει στους ανακριτικούς υπαλλήλους ότι η φωτιά προκλήθηκε από δική του αμέλεια, καθώς κάπνιζε κρυφά μέσα στον θάλαμο νοσηλείας (στο δωμάτιο 10).

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από μια απρόσεκτη κίνηση, το αναμμένο τσιγάρο ήρθε σε επαφή με τα κλινοσκεπάσματα και το στρώμα του κρεβατιού του, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν αστραπιαία, καταστρέφοντας ολοσχερώς τον συγκεκριμένο θάλαμο και γεμίζοντας με πυκνούς, επικίνδυνους καπνούς ολόκληρο τον όροφο. Κατά την ανάκρισή του, ο ηλικιωμένος δήλωσε βαθιά μετανιωμένος για την τροπή που πήραν τα πράγματα.

Για την ομολογία και τη σύλληψη του 76χρονου ενημερώθηκε αμέσως η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Ο άνδρας κατηγορήθηκε για εμπρησμό από αμέλεια σε δημόσιο κτήριο, με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, όμως οι κατηγορίες πιθανώς να αναβαθμιστούν, αφού φαίνεται πως πρόκειται για εμπρησμό από πρόθεση.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων για την πλήρη διαλεύκανση και ολοκλήρωση του φακέλου της δικογραφίας.

Η καταμέτρηση ασθενών που φανέρωσε την απουσία του

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής υπήρξε άμεση και όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε εθνική τραγωδία». Μετά την κατάσβεση της φωτιάς στην Α’ Παθολογική Κλινική, οι έρευνες στο σημείο της εστίας οδήγησαν γρήγορα στον εντοπισμό του 74χρονου που εγκατέλειψε άρον άρον το νοσοκομείο.

Το νοσηλευτικό προσωπικό, αφού απομάκρυνε όλους τους ασθενείς από τη συγκεκριμένη πτέρυγα του νοσοκομείου, σπάζοντας ακόμη και τα τζάμια για να φύγουν οι πυκνοί καπνοί, έκανε καταμέτρηση και διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής έλειπε. Ο άνδρας εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια και προσήχθη αμέσως για ανάκριση. Είπε μάλιστα, στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και ξυπνώντας έφυγε, τρέχοντας από το νοσοκομείο.

Δείτε τις καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά στο Σισμανόγλειο: