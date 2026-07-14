Στις φυλακές οδηγείται, με απόφαση των δικαστικών αρχών, ο 76χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο».

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του εμπρησμού και της διακεκριμένης φθοράς, προσπάθησε να αποδώσει το συμβάν σε ατύχημα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ανακριτή, η φωτιά ξεκίνησε όταν άφησε άθελά του ένα αναμμένο τσιγάρο πάνω στα σεντόνια του κρεβατιού του, με αποτέλεσμα αυτά να αρπάξουν αμέσως.

Δικαστική εντολή για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Πέρα από την απόφαση για την προφυλάκισή του, ο ανακριτής της υπόθεσης έδωσε εντολή να διενεργηθεί άμεσα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να αξιολογηθεί με ακρίβεια η ψυχική κατάσταση του 74χρονου.