Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στο κέντρο της Σητείας, μετά τον εντοπισμό νεκρού 41χρονου άνδρα στο διαμέρισμά του. Η έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το σπίτι του, κινητοποίησε τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία, χθες το απόγευμα (23/09). Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και ανοίγοντας την πόρτα, εντόπισαν τον άτυχο άνδρα, νεκρό στο κρεβάτι του. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο φως στις ακριβείς συνθήκες και τον χρόνο θανάτου, αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, που πρόκειται να διενεργηθεί.