Πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της αποζημίωσης όσων έχουν ζημιωθεί από την υπόθεση της «Ασπίς Πρόνοια» ανέλαβε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ).

«Για την επίλυση μίας σοβαρής εκκρεμότητας που παραμένει ανοιχτή εδώ και δεκαεπτά χρόνια, το Επιμελητήριο ένωσε τις δυνάμεις του με την ΕΑΔΕ, την ΠΟΑΔ, αλλά και με τον Σύλλογο Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια, και αποφασίσθηκε να υπάρξει κοινή δράση με στόχο να βρεθεί λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια περισσότερους από 100.000 ανθρώπους και τις οικογένειες τους, ενώ ταυτόχρονα πλήττει την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς», υπογραμμίζεται σε κοινή ανακοίνωση των φορέων.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με τη συμμετοχή του προέδρου του, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, και των εκπροσώπων των συγκεκριμένων φορέων.

Πρόταση για δανειοδότηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής

Η πρόταση που καταθέτουν οι φορείς που συνυπογράφουν την κοινή πρωτοβουλία δράσης είναι η δανειοδότηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη καταβολή των προβλεπόμενων ποσών στους δικαιούχους. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση στηρίζεται στην αποπληρωμή του δανείου από τις μελλοντικές εισφορές του Εγγυητικού Κεφαλαίου, χωρίς κρατική εγγύηση και χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με παράλληλη διασφάλιση της οικονομικής του επάρκειας και της εκπλήρωσης των λοιπών υποχρεώσεών του.

Πρόκειται για λύση αμοιβαίου οφέλους, όπως σημειώνει το ΕΕΑ, διότι οι ζημιωθέντες θα αποκτήσουν επιτέλους πρόσβαση στα δικά τους χρήματα, η ασφαλιστική αγορά θα ενισχύσει την αξιοπιστία της και η Πολιτεία θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κοινωνικού προβλήματος, στη βάση ενός χρηματοδοτικού σχήματος που δεν μεταφέρει κανένα κόστος στον φορολογούμενο.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, θα αναλάβει πρωτοβουλίες για συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να παρουσιαστεί η κοινή πρόταση και να εξεταστούν οι προϋποθέσεις και τα βήματα υλοποίησής της.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Δεκαεπτά χρόνια έχουν περάσει από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια και μέχρι σήμερα οι ζημιωθέντες έχουν λάβει μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που δικαιούνται.

Κανείς δεν σκέφτεται ότι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άμεσες ανάγκες, οικογενειακές υποχρεώσεις, προβλήματα υγείας που απαιτούν λύσεις. Τα χρήματα που είχαν καταβάλει οι συγκεκριμένοι πολίτες ήταν από τις αποταμιεύσεις τους και σήμερα βρίσκονται στον «αέρα».

Δηλαδή σε μία περίοδο που οι οικονομικές δυσχέρειες εντείνονται για όλη την κοινωνία, οι ζημιωθέντες από την εταιρεία δεν είναι σε θέση να κάνουν ούτε έναν στοιχειώδη οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς δεν τους έχουν καταβληθεί όσα θα έπρεπε. Μπορεί οι απαιτήσεις τους να έχουν αναγνωριστεί στο πλαίσιο της εκκαθαριστικής διαδικασίας, όμως παραμένει άγνωστο πότε θα γίνει η καταβολή των οφειλόμενων ποσών. Μιλάμε για ένα καθαρά ανθρωπιστικό θέμα που έχει κακοφορμίσει επικίνδυνα.

Επίσης ανοιχτό παραμένει το ζήτημα σημαντικού αριθμού ζημιωθέντων που έμειναν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, με συνέπεια άνιση μεταχείριση προσώπων με όμοια ασφαλιστήρια. Και αυτό το θέμα χρειάζεται επίσης θεσμική εξέταση και δίκαιη αντιμετώπιση.

Οι υπεύθυνοι, με πρώτη την πολιτεία, οφείλουν να καταλάβουν ότι η διατήρηση αυτής της εκκρεμότητας δεν τιμά τη χώρα μας και εξακολουθεί να πληγώνει την εμπιστοσύνη στην ασφαλιστική αγορά. Η αποκατάσταση των ζημιωθέντων πρέπει να μπει σε απόλυτη προτεραιότητα».