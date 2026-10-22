Το «κατώφλι» του Ανακριτή πέρασαν σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, οι έξι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες καλαθοσφαίρισης.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης και οι τέσσερις διαιτητές, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης βγήκαν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων με χειροπέδες στα χέρια.

Βίντεο από την Ευελπίδων:

Ειδικότερα, στο βιντεοληπτικό υλικό αρχικά φαίνεται ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, και στη συνέχεια με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, ακολουθεί η διαιτητής, Βασιλική Τσαρούχα.

Ο Λιόλιος και η «ομάδα» του έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, θα απολογηθεί ο διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, στου οποίου την κατοικία, μέσα σε χρηματοκιβώτιο, βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ.

Μετά έχουν πάρει σειρά, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ και ο στενός του συνεργάτης, οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Τέλος, η Βασιλική Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

Για σκευωρία σε βάρος του κάνει λόγο ο Λιόλιος

Ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση και Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του.

Αναφορικά με τα δύο πρόσωπα στις καταθέσεις των οποίων βασίστηκε εν μέρει η άσκηση ποινικής δίωξης, πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος έχει υποβάλει τέσσερις μηνύσεις ήδη από το 2022, σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το άθλημα για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων είναι ένας εκ των δύο μαρτύρων – κλειδί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για προσπάθεια σκευωρίας.

Αναφορικά, δε, με τα τηλεφωνικά μηνύματα που φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στην έρευνα προκειμένου να καταφανεί η προσπάθεια δωροδοκίας, πηγές αναφέρουν ότι ως προς τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, μοναδική αναφορά στο βάρος του κατηγορητήριο είναι ένα μήνυμα με το οποίο φέρεται να ενημερώνει για τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το περιβάλλον του κατηγορούμενου, πρόκειται για πληροφορία η οποία δεν αποδεικνύει τίποτα, καθότι τα ονόματα των διαιτητών θα κοινοποιούνταν τις επόμενες 2-3 ημέρες.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Παπαπέτρου

Η πλευρά του διαιτητή, Πέτρου Παπαπέτρου που αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή (23/10) το πρωί, δηλώνει παντελής άρνηση των κατηγοριών, υποστηρίζοντας πως έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες για να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που φέρονται ότι βρέθηκαν ύστερα από έρευνα στο σπίτι του.

Στο επίκεντρο τα SMS της δικογραφίας

Μείζονος σημασίας για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ είναι μήνυμα που είχε στείλει ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος στον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος ήταν ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών κατά τη διετία 2023-2025, και στη συνέχεια έγινε προπονητής της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για την διαιτητική τριάδα ενός αγώνα, τονίζοντας ότι η πληροφορία αυτή ήταν εμπιστευτική.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές». Η ΕΕΑ (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού) εξέτασε τότε το συγκεκριμένο υλικό, καλώντας στις αρχές του Ιουνίου σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας το 2020.

Ακόμη ένα μήνυμα που εγείρει ερωτήματα είναι το εξής: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;». Το συγκεκριμένο sms αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα.

Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος.

Τα υπέρογκα ποσά που κατασχέθηκαν

Το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι του διαιτητή που εμπλέκεται στην υπόθεση και έχει επίσης συλληφθεί, Ηλία Κορομήλα.

Υπενθυμίζουμε πως χθες, βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, στο σπίτι του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου στην επαρχία, ενώ στην οικία του Προέδρου της ΕΟΚ εντοπίστηκαν 8.000 ευρώ.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται, και σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βρεθεί και άλλα χρηματικά ποσά στα σπίτια των έξι κατηγορούμενων, τα οποία δεν δικαιολογούνται και φέρονται να ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Η καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον Πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Ακολούθησαν καταγγελίες – καταθέσεις οκτώ μαρτύρων, εκ των οποίων οι δύο κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων. Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Σήμερα, το μεσημέρι, στη 13:00 αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει τον κόσμο της καλαθοσφαίρισης.