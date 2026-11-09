Τις τελευταίες μέρες η χώρα μας κλυδωνίζεται από αλλεπάλληλες επιχειρήσεις φοροδιαφυγής που θα ζήλευε και ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος. Μήπως όμως τελικά η πραγματικότητα ξεπερνά κατά πολύ την ίδια τη φαντασία, όπως και στην υπόθεση-σοκ που αφορά στη ΔΟΥ Κέρκυρας, με καταγγελίες για μεθοδευμένες παραγραφές εκατομμυρίων ευρώ που συντελέστηκαν μετά τις 31/12/2024 έως και τις 31/12/2025 και επανέρχεται και πάλι στην επικαιρότητα;

H «Ζούγκλα» μίλησε με τον συνήγορο της υπόθεσης κο Γεώργιο Κοζανίδη, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Θα θέλατε να μας βάλετε στο κλίμα κ. Κοζανίδη; Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις φορολογικές υποθέσεις στη ΔΟΥ Κέρκυρας;

Πράγματι, μιλάμε για μια υπόθεση εξαιρετικά σοβαρής θεσμικής και δημοσιονομικής εκτροπής. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο βασικές φορολογικές υποθέσεις, με συνολικούς καταλογισμούς που αγγίζουν τα 3.000.000 ευρώ, οι οποίες κατέληξαν να παραγραφούν! Ο εντολέας μου και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας επικαλούνται δύο συγκεκριμένες αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της ΔΕΔ.

Αναφέρεστε στην απόφαση 1830 της 30ής Μαΐου 2025 και την 4178 της 10ης Οκτωβρίου 2025; Τι αφορούσαν ακριβώς;

Ακριβώς σε αυτές. Η πρώτη αφορά μια ξενοδοχειακή επιχείρηση με καταλογισμούς περίπου 1.800.000 ευρώ, όπου μάλιστα υπήρχαν ευρήματα για εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 600.000 ευρώ. Η δεύτερη αφορά ένα μεσιτικό γραφείο με καταλογισμούς περίπου 1.200.000 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, το τραγικό δεν είναι ότι ανατράπηκαν τα ουσιαστικά ευρήματα των ελέγχων –γιατί οι έλεγχοι είχαν κάνει τη δουλειά τους– αλλά ότι οι καταλογισμοί ακυρώθηκαν αποκλειστικά και μόνο λόγω εκπρόθεσμης κοινοποίησης των πράξεων!

Κλασική περίπτωση «δώρου» προς τους παραβάτες

Πώς δικαιολογείται αυτή η εκπρόθεσμη κοινοποίηση; Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες που καταγγέλλετε; Δηλαδή κάποιοι χρονοτριβούσαν συστηματικά;

Υπάρχουν σαφείς και αδιαμφισβήτητα υπηρεσιακές ευθύνες. Στην υπόθεση του μεσιτικού γραφείου, για παράδειγμα, καταγγέλλεται ότι ο φάκελος παρέμεινε επί τρεις ολόκληρους μήνες στην κατοχή αποσπασμένου ελεγκτή, χωρίς να διασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοσή του. Το αποτέλεσμα; Οι πράξεις κοινοποιήθηκαν αφού είχε εκπνεύσει η νόμιμη προθεσμία.

Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός ή κάποια επιτροπή, ώστε να επιδοθεί εμπρόθεσμα;

Δυστυχώς όχι! Πρόκειται για κλασική περίπτωση «δώρου» προς τους παραβάτες μέσω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.

Καταγγελία για εμπλοκή ΑΑΔΕ: Το πόρισμα… «αγνοείται» καθώς δεν διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές

Τα ζητήματα όμως δεν σταματούν στη ΔΟΥ Κέρκυρας, σωστά; Μας μιλάτε για εμπλοκή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ και για ένα πόρισμα που φαίνεται να «αγνοείται». Τι ακριβώς έχει συμβεί;

Εδώ ακριβώς ξεκινά η μεγάλη σκιά της υπόθεσης. Μετά την παρέμβαση του εντολέα μου, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε έρευνα. Στις 30 Μαρτίου 2026, εννέα υπάλληλοι της ΔΟΥ Κέρκυρας κλήθηκαν σε απολογία. Και σημειώστε το εξής ειρωνικό και ύποπτο: πρόκειται για εντελώς διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που είχαν εμπλακεί σε εκείνη την περίφημη υπόθεση συλλήψεων του Οκτωβρίου του 2024 – συλλήψεις που τότε είχε προκαλέσει η ίδια η Διευθύντρια της ΔΟΥ, η οποία σήμερα, με τις πράξεις και τις παραλείψεις της, συνέβη να οδηγήσει σε παραγραφή αυτές τις υποθέσεις.

Και τι απέγινε αυτό το πόρισμα της έρευνας; Yπάρχει αυξητική άθροιση στη συνολική φοροδιαφυγή και φοροδιαγραφή; Πόσο καθοριστικά ζημιώνεται το Ελληνικό Δημόσιο από αυτό και κατ’ επέκταση και ο ελληνικός λαός, αφού για άλλη μία φορά θα καλεστεί να πληρώσει το μάρμαρο;

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, το πόρισμα ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026 και εντόπισε επιπλέον περιπτώσεις παραγραφών, εκτινάσσοντας τη συνολική δημοσιονομική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο σε ποσό που ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ! Και το σοκαριστικότερο όλων; Ενώ έχουμε αυτά τα ευρήματα, καταγγέλλεται ότι το πόρισμα δεν διαβιβάστηκε ποτέ στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, κατόπιν φερόμενης εντολής του διοικητή της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρότατοι ισχυρισμοί για πολιτικές παρεμβάσεις, ενδεχόμενο χρηματισμό, συγκάλυψη και παραμονή των εμπλεκομένων στις θέσεις τους.

Στη Βουλή η υπόθεση – «Ένας πατέρας κρατήθηκε άδικα και έκανε 15 μήνες να δει την οικογένειά του»

Ως νομικός εκπρόσωπος, αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μιλάμε για καταγγελίες που, μέχρι στιγμής, δεν αποτελούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Καμία καταγγελία δεν συνιστά αυτόματα ενοχή, γι’ αυτό και απαιτείται άμεση, πλήρης και ανεξάρτητη διερεύνηση. Ωστόσο, οι αριθμοί των αποφάσεων, τα εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν και οι μεθοδεύσεις είναι αδιάψευστα στοιχεία.

Πρόσφατα σε συνέντευξή σας σε τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλονίκης δηλώσατε, πως η κατ’ επίφασην κατηγορία «εγκληματικής οργάνωσης» που έχει αποδοθεί στον εντολέα σας είναι πέρα ως πέρα ψευδής ,και μάλιστα για την υπόθεση κατατέθηκε και σχετική επερώτηση στη Βουλή.

Ακριβώς! Όπως είπα και στη συνέντευξη στη Δίον TV, και τους ευχαριστώ δημόσια για την επικοινωνιακή δυνατότητα, όπως και το zougla.gr, αν όντως όλο αυτό ήταν παράγωγο εγκληματικής οργάνωσης και ενεργειών, τότε η ζημιά κάπου θα σταματούσε, ενώ τώρα έχει ανατιναχθεί στα ύψη! Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει στη Βουλή και συγκεκριμένα, μέσω της υπ’ αριθμόν 7063/16.07.2026 κοινοβουλευτικής ερώτησης – μια ερώτηση στην οποία, έως σήμερα, δεν έχει δοθεί καμία απολύτως απάντηση.

Κύριε Κοζανίδη είναι σαφές ότι όταν τίθενται ζητήματα παραγραφής εκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού λαού, η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αδιαπραγμάτευτη θεσμική υποχρέωση. Και ευχόμαστε στο επερχόμενο δικαστήριο να επέλθει η δικαίωση.

Η υποχρέωση αυτή δεν είναι μόνο θεσμική, αλλά και ηθική! Ένας πατέρας κρατήθηκε άδικα και έκανε 15 μήνες να δει την οικογένειά του. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, ώστε να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες, όπου κι αν αυτές ανήκουν. Και θα αποδοθούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο!