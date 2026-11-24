Βαρύ πλήγμα σε δύο εγκληματικές οργανώσεις, που λυμαίνονταν τα κρατικά ταμεία μέσω πλαστών παραστατικών διαμονής, κατάφερε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Η οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται μέχρι στιγμής στα 12.650.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι.

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 μέλη των δύο κυκλωμάτων. Μεταξύ των συλληφθέντων που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στις οργανώσεις βρίσκονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός.

Ειδικότερα συνελήφθησαν 17 μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και άλλα πέντε άτομα (τέσσερις αστυνομικοί και έναν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού) τη στιγμή που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής οι οποίες είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί, καθώς η έρευνα έχει επεκταθεί σε εκατοντάδες περιπτώσεις ένστολων και δημοσίων υπαλλήλων.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τη διάρκεια των εφόδων σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους των βασικών κατηγορουμένων, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μετρητά ύψους περίπου 400.000 ευρώ. Στα πειστήρια περιλαμβάνονται επίσης πλήθος πλαστών αποδείξεων, χειρόγραφα σημειωματάρια με ονόματα και ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα. Η προανάκριση και η καταγραφή του κατασχεθέντος υλικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τέσσερις αστυνομικούς και έναν αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, τη στιγμή ακριβώς που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

Ο αστυνομικός που συνελήφθη στα Ιωάννινα και η λογίστρια Μαρκέλλα

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», συνελήφθη στα Ιωάννινα ένας αστυνομικός (Λάζαρος Δημάκης) ο οποίος διατηρεί πολύ στενή σχέση με λογίστρια (Μαρκέλλα) η οποία φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην απάτη.

Στο λογιστικό γραφείο της συγκεκριμένης γυναίκας κατευθύνονταν ένστολοι, με υποδείξεις – συστάσεις ακόμη και από γραφεία βουλευτών αλλά και υπουργών.

Ο αστυνομικός είναι εκλεγμένος αυτοδιοικητικός στην Κοινότητα Βουλιάστα, ενώ υπηρετεί στα ΜΑΤ του Νομού Ιωαννίνων. Παλαιότερα ήταν συνδικαλιστής στο Σωματείο Συνοριοφυλάκων.

Ακολουθούν οι φωτογραφίες του αστυνομικού που συνελήφθη:





Η μεθοδολογία των κυκλωμάτων και οι «εταιρείες-βιτρίνα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο οργανώσεις δρούσαν αυτόνομα, εκμεταλλευόμενες το θεσμικό πλαίσιο αποζημίωσης των εξόδων διανυκτέρευσης για υπαλλήλους που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακές ανάγκες.

Έναντι προσυμφωνημένου χρηματικού ανταλλάγματος, τα κυκλώματα προμήθευαν τους ενδιαφερόμενους με εικονικές αποδείξεις, ώστε οι τελευταίοι να διεκδικούν και να εισπράττουν τα αντίστοιχα κονδύλια από τα αρμόδια υπουργεία. Τα παραστατικά αυτά προέρχονταν από δύο πηγές:

– Από πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες συμφερόντων των μελών, χωρίς ωστόσο οι δικαιούχοι να έχουν διαμείνει ποτέ εκεί.

– Από ανύπαρκτα καταλύματα που ανήκαν σε εταιρείες-βιτρίνα, οι οποίες δήλωναν εικονική δραστηριότητα στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εκατοντάδες ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι στο μικροσκόπιο

Πέρα από τους περίπου 1.291 ένστολους που κατηγορούνται ήδη για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός και το ύψος της ζημίας αναμένεται να αυξηθεί.

Στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκονται επιπλέον τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος, καθώς και 17 ακόμα δημόσιοι λειτουργοί — ανάμεσά τους στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.