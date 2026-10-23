Μια νέα, εξαιρετικά σοβαρή πτυχή στο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει την ελληνική καλαθοσφαίριση φέρνουν στο φως οι τελευταίες αποκαλύψεις, καθώς οι έρευνες των Αρχών εντόπισαν παρατυπίες που αφορούν και τον σχολικό αθλητισμό και τη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες για εικονικές φοιτήσεις μαθητών-αθλητών σε ιδιωτικά σχολεία, αλλά και για χειραγωγημένους αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκής μοριοδότησης.

«Εικονικές φοιτήσεις και ευνοϊκές διαιτησίες»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Γιώργος Χριστόπουλος, αποκάλυψε ότι έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών που αφορούν τουλάχιστον τέσσερα ιδιωτικά σχολεία.

Όπως εξήγησε, η παρανομία εξελισσόταν σε δύο βασικούς άξονες:

Εικονικές φοιτήσεις: Μαθητές που αγωνίζονται σε ομάδες μπάσκετ είτε απουσίαζαν πλήρως από τα μαθήματα λόγω προπονήσεων είτε εμφανίζονταν ελάχιστα και σποραδικά, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Μαθητές που αγωνίζονται σε ομάδες μπάσκετ είτε απουσίαζαν πλήρως από τα μαθήματα λόγω προπονήσεων είτε εμφανίζονταν ελάχιστα και σποραδικά, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Χειραγώγηση σχολικών αγώνων: Σχολικές ομάδες φέρονται να είχαν διασυνδέσεις με το κύκλωμα ώστε να εξασφαλίζουν ευνοϊκές διαιτησίες στα σχολικά πρωταθλήματα. Στόχος ήταν οι νίκες και οι διακρίσεις που ξεκλειδώνουν την επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο αγώνας με τις 52 βολές που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Ενδεικτική όσων συνέβαιναν ήταν η υπόθεση με την αναμέτρηση μεταξύ του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και της Αναγέννησης Πατρών. Στο αγώνα, παρότι το Ελληνικό Κολλέγιο προηγούνταν με 58-45, η ομάδα της Πάτρας κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να επικρατήσει με 64-60, εκτελώντας το πρωτοφανές σύνολο των 52 ελεύθερων βολών μέσα σε λίγα λεπτά.

Η συμπεριφορά των διαιτητών μάλιστα, οδήγησε την ιδιοκτήτρια του Ελληνικού Κολλεγίου να καταθέσει αμέσως ένσταση για τη διαιτησία, ενώ τα παιδιά έκλαιγαν στον αγωνιστικό χώρο, βλέποντας την κατάφωρη αδικία που γινόταν σε βάρος τους.

Ο κύκλος των απολογιών

Πρώτος στον ανακριτή ο Πέτρος Παπαπέτρου: Ο πρώην διεθνής διαιτητής, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι, καλείται να δώσει εξηγήσεις σήμερα Παρασκευή 23/10 για το χρηματικό ποσό των 820.000 ευρώ που εντοπίστηκε στην κατοικία του. Ο ίδιος αρνείται κάθε έκνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι το ποσό είναι πλήρως δικαιολογημένο από τις πολυετείς αμοιβές του σε εγχώριες διοργανώσεις, την Ευρωλίγκα και διεθνείς αγώνες, δηλώνοντας έτοιμος να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα οικονομικά παραστατικά.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου (10:00): Έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, Βαγγέλη Λιόλιου , καθώς και του επιχειρηματία συνεργάτη του, Γιώργου Μαυραγάνη .

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τις απολογίες των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων: της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη.

Οι καταθέσεις των κατηγορουμένων αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης, ενώ οι δικαστικές αρχές εξέταζαν εξονυχιστικά όλα τα κατασχεθέντα στοιχεία και τα οικονομικά δεδομένα.

Παγώνουν οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των επιχορηγήσεων προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και παρήγγειλε έκτακτο οικονομικό έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τα έτη 2024, 2025 και 2026.

Όπως υπογράμμισε ο Γιάννης Βρούτσης, η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις για τους αθλητικούς φορείς σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, την ώρα που οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις ανακρίσεις για να διαλευκανθεί πλήρως το εύρος του κυκλώματος.