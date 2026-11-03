Ξεκίνησαν οι απολογίες των τεσσάρων εκ των έξι συλληφθέντων για το σκάνδαλο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούσαν τις δωρεές από τα υστερήματα ανθρώπων που κατευθύνονταν σε παιδιά, τα οποία νοσούσαν από σοβαρές ασθένειες και τα έκαναν πολυτελή ζωή, ταξίδια και αισθητικές επεμβάσεις.

Βίντεο από την άφιξη των συλληφθέντων στο ανακριτικό γραφείο:

Το κατώφλι της Ανακρίτριας πέρασαν, λίγο πριν τις 10:00 το πρωί η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, και ο αδελφός της Πέτρος Μανησιώτης, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε εμπλοκή και στη λογιστική διαχείριση εταιρικών σχημάτων που εξετάζονται από τις Αρχές.

Μαζί τους απολογούνται και ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας της Πιερίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σκέλος της δικογραφίας που αφορά φερόμενες παρεμβάσεις σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου αναμένεται να απολογηθεί και ο πέμπτος από τους έξι συλληφθέντες, ενώ τελευταίος θα βρεθεί ενώπιον της Ανακρίτριας ο πρόεδρος της ΜΚΟ, Κώστας Φιρινίδης.

Πηγές: thestival, voria