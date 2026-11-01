Διάλογοι που «καίνε» τον πρόεδρο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κώστα Φιρινίδη και τη σύντροφό του ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Ο επικεφαλής του ανθρωπιστικού Σωματείου κατηγορείται μαζί με ακόμη πέντε συλληφθέντες ότι άρπαζαν τις δωρεές που έκαναν άνθρωποι προκειμένου να βοηθήσουν άρρωστα παιδιά.

Στον παρακάτω διάλογο, ο Κώστας Φιρινίδης και η 35χρονη σύντροφος του, ηγετικά στελέχη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, συζητούν για τα έξοδα και τις συναλλαγές που έχουν κάνει με τη γυναίκα να εμφανίζεται αγχωμένη για τα χρήματα που «έφαγε». «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα», του λέει η 35χρονη και εκείνος, άνετος, της απαντά «Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες, αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα».

«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες σε λίγες μέρες, ας ηρεμήσουμε»

35χρονη: «Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα»

«Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα» Φιρινίδης : «Ναι αγάπη μου, μέτρα τες»

: «Ναι αγάπη μου, μέτρα τες» 35χρονη: «Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου»

«Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου» Φιρινίδης : «Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο …; Ή όχι;»

: «Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο …; Ή όχι;» 35χρονη: «Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και…»

«Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και…» Φιρινίδης: «Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί…»

«Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. 35χρονη:« Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μ@@@@@@ τώρα;»

Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γιν, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την …, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η … και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μ@@@@@@ τώρα;» Φιρινίδης: «Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;»

«Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;» 35χρονη: «Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω»

«Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω» Φιρινίδης: «Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα»

35χρονη: «Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η …. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ»

«Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η …. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ» Φιρινίδης : «Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο»

: «Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο» 35χρονη : «Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;»

: «Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;» Φιρινίδης: «Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;»

«Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;» 35χρονη : «Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο … μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, … και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου. Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά»

: «Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο … μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, … και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου. Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά» Φιρινίδης : «Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι»

: «Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι» 35χρονη : «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα»

: Φιρινίδης : «Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα»

: 35χρονη: «Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο να γράψω το… Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το… Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε…»

Η ΜΚΟ της απάτης

Μέσω του Σωματείου «Παιδική Χαρά», στο οποίο είναι Πρόεδρος ο Κώστας Φιρινίδης, συγκεντρώνονταν χρηματικά ποσά, με πρόσχημα τη θεραπεία ανήλικων ασθενών. Αντί όμως τα χρήματα να διατίθενται στις οικογένειες, διοχετεύονταν σε έναν εξαιρετικά πολυτελή τρόπο διαβίωσης, εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Για το σκάνδαλο αυτό έγιναν έξι συλλήψεις, ο 37χρονος Κώστας Φιρινίδης και η 35χρονη σύντροφός του που φέρονται να ηγούνταν του κυκλώματος βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Ο Κώστας Φιρινίδης, πέρα από Πρόεδρος της ΜΚΟ είναι και Πρόεδρος τοπικής ομάδας της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής σε τοπικές ομάδες. Ο 37χρονος μετά την ενασχόλησή του ως ποδοσφαιριστής ερασιτεχνικών ομάδων της Βορείου Ελλάδος, ασχολήθηκε με τα διοικητικά ομάδων, προκειμένου να στήνει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ήταν μάλιστα το κοινό πρόσωπο των δύο υποομάδων της εγκληματικής σπείρας και χρηματοδοτούσε τη δεύτερη με χρήματα που προέρχονταν από τη δράση της πρώτης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας της «Παιδικής Χαράς», η οποία άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου», ενώ, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, ακολούθησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση.