Τον δρόμο της φυλακής πήρε η σύντροφος του Κώστα Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη μετά την απολογία της στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Η 35χρονη κατηγορείται για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ «ΠαιδικήΧαρά» ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Αντίθετα, ο 32χρονος αδελφός της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ την ίδια ποινική μεταχείριση είχαν τόσο ο διαιτητής όσο κι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας που απολογήθηκαν ενώπιον του ίδιου ανακριτή για το σκέλος της υπόθεσης που συνδέεται με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Ο 37χρονος ιδρυτής της «Παιδικής Χαράς» αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες η 35χρονη

Κατά την απολογία της, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε την εμπλοκή της στις απάτες και αμφισβήτησε ότι το ποσό ανέρχεται σε 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η ίδια έδειξε ως υπαίτιο της κατάχρησης των χρημάτων τον σύντροφό της, Κώστα Φιρινίδη, τονίζοντας πως είναι εθισμένος στον τζόγο. Ακόμη ζήτησε συγγνώμη για την κατάχρηση των ποσών που προορίζονταν σε άρρωστα παιδιά.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000, τόσα τα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγος μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό τον λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία της.

«Δεν κάναμε ζωή πολυτελή και δυστυχώς επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα μας. Εμείς ζούμε σε ένα σπίτι στην περιοχή της Τούμπας, 68 τ.μ. και με μίσθωμα 500 ευρώ. Ζούσαμε συμβατικά λόγω των παιδιών», υποστήριξε.

«Πράγματι αγόρασα μια τσάντα Louis Vuitton. Έχω πάει δυο φορές σε σουίτες ξενοδοχείων αλλά δεκάδες φορές έχω μείνει σε σπίτια οικογενειών που με έχουν φιλοξενήσει όταν πήγαινα στην Αθήνα. Έχω βαφτίσει τρία παιδάκια», προσέθεσε.

«Δεν υπήρξε καμία καταγγελία από καμία οικογένεια. Ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες διαβίωσης, αλλά όχι για να κάνουμε πολυτελή βίο», τόνισε.