Αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κατηγορούμενη την πρώην υφυπουργό και βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα καθώς και ακόμα τρία πρόσωπα, μετά από αιτήματα των συνηγόρων της για κώλυμα επειδή παρίστανται σε άλλη δικάσιμο.

Η υπόθεση αφορά τις καταγγελλόμενες παρατυπίες και παράνομες επιδοτήσεις στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Οι κατηγορίες στρέφονται γύρω από τη διαχείριση και την κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων, θέτοντας στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης τόσο πολιτικά πρόσωπα όσο και στελέχη που ενεπλάκησαν στις σχετικές διαδικασίες.

Μαζί της στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκε σήμερα και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς για αδικήματα πλημμεληματικού βαθμού, που αφορούν το έτος 2021 και σχετίζονται με ενισχύσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακριβείς δηλώσεις, συγκεκριμένος κτηνοτρόφος -παραγωγός από την εκλογική περιφέρεια της κατηγορουμένης.

Στην βουλευτή καταλογίζεται ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Η υπόθεση, φτάνει στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε, τον περασμένο Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία σχημάτισε ξεχωριστές δικογραφίες, κατά της Κατερίνας Παπακώστα αλλά και κατά των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκώρου και Μάξιμου Σενετάκη , μετά την άρση ασυλίας τους από την Βουλή .

Οι δίκες των άλλων τριών βουλευτών έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα.

Η νέα ημερομηνία για την δίκη παπακώστα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.