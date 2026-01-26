Σε νέα φάση περνά η μεγάλη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο την Κρήτη, μετά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η κίνηση αυτή, που φέρει την υπογραφή του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη δικαστική πράξη, αλλά ισχυρή ένδειξη ότι οι αρχές «βλέπουν» έναν οργανωμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο εκτεταμένος οικονομικός και περιουσιακός έλεγχος αποκάλυψε ένα γνώριμο πλέον μοτίβο: αγορές αγροτεμαχίων, ανέγερση κατοικιών που στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, διοχέτευση σημαντικών ποσών σε στοιχηματικές εταιρείες, αλλά και τραπεζική θυρίδα με ασυνήθιστα συχνή χρήση.

Όλες οι κινήσεις συμπίπτουν χρονικά με την περίοδο κατά την οποία φέρεται να εξελισσόταν η παράνομη δραστηριότητα, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για προϊόν εγκλήματος και όχι για «νόμιμη επιχειρηματικότητα».

Η δέσμευση δεν περιορίζεται μόνο στους φερόμενους φυσικούς αυτουργούς, έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους, αλλά επεκτείνεται και σε συγγενικά τους πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία χειρίζεται την υπόθεση στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για απάτες σε βάρος των ευρωπαϊκών αγροτικών ταμείων. Η ίδια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση δημόσιων ή ακατάλληλων εκτάσεων ως δήθεν επιλέξιμων βοσκοτόπων, πρακτική που επέτρεψε την άντληση εκατομμυρίων ευρώ σε επιδοτήσεις. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές εκτιμήσεις, δεκάδες άτομα φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένα δίκτυα από το 2019 και μετά, με ζημία που υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ για τα κοινοτικά ταμεία.

Παράλληλα, στο εσωτερικό της χώρας, οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις: τραπεζικοί λογαριασμοί αγροτών δεσμεύονται, περιουσιακά στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ διασταυρώσεις στοιχείων από την ΑΑΔΕ έχουν οδηγήσει σε μαζικές διορθώσεις και διαγραφές αγροτεμαχίων από δηλώσεις Ε9. Οι υποθέσεις αυτές, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποτελούν μόνο την «κορυφή του παγόβουνου».