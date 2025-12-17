Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά από τις απολογίες τους στις ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ελεύθερες με πολύ υψηλές εγγυήσεις

Οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης ύψους 200.000 ευρώ η σύζυγος και 100.000 ευρώ η αδερφή του φερόμενου αρχηγού, αρχισυνδικαλιστή από την Κρήτη.

Δεν είχαμε καμία σχέση με την περιουσία

Και οι δύο φέρονται να έχουν λάβει από παράνομες επιδοτήσεις 474.000 ευρώ μέσα σε διάστημα πέντε ετών, ενώ «έδωσαν» τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή που απολογείται αύριο για το πάρτι που γινόταν.

«Δεν είχαμε καμία σχέση την περιουσία που ήταν πάρα πολύ μεγάλη τη διαχειριζόταν ο Μύρωνας και τις αιτήσεις τις έκανε ο ίδιος. Τα χρήματα έμπαιναν σε λογαριασμούς μας αλλά τα διαχειριζόταν και πάλι ο Μύρωνας θεωρούσαμε ότι όλα ήταν νόμιμα», ανέφεραν.