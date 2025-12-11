Σήμερα αναμένεται, εκτός απροόπτου, να περάσει την πόρτα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης – ευρύτερα γνωστός ως «Φραπές» – για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από εβδομάδες συζητήσεων, αναβολών και πολιτικής έντασης.

Ο Ξυλούρης είχε αρνηθεί να εμφανιστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, επικαλούμενος το «δικαίωμα στη σιωπή» ώστε να μην καταθέσει. Η στάση του όμως προκάλεσε απειλές για «βίαιη προσαγωγή» σε περίπτωση δεύτερης απουσίας, γεγονός που φαίνεται να τον οδήγησε στην απόφαση να δώσει τελικά το «παρών» στη Βουλή.

Ο Ξυλούρης ελέγχεται από την Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα για αδικαιολόγητα ποσά της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και 8 οχήματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, μιλώντας στο Open, είχε υιοθετήσει έναν ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, δηλώνοντας ότι σκόπευε να εμφανιστεί «φορτωμένος» με ντοσιέ και έγγραφα που θα «έτρεχαν πολλούς» και ότι «θα γίνει μαραθώνιος».

Ωστόσο λίγες μέρες μετά, στη συνέντευξή του στο Star, άλλαξε ρότα: «Δεν πρόκειται να κάψω κανέναν», διαβεβαίωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε «φωτιά» κρατά ούτε «κάρβουνα».

Ο «Φραπές» έχει μετατραπεί στο πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο λόγω του παρατσουκλιού του.

Το ενδιαφέρον για την κατάθεσή του παραμένει έντονο, καθώς ο Ξυλούρης βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως στέλεχος του ΚΥΔ «Γαλακτοκομική», φέρεται να συνδέεται με τη θεαματική και ανεξήγητη αύξηση του αριθμού των ζώων που εμφανίζονταν στο όνομα συγγενικών του προσώπων: από 4.885 το 2014, σε σχεδόν 55.000 μέχρι το 2023.

Επιπλέον, σε τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Ξυλούρης φέρεται να αναφέρει ότι είχε επαφές με κυβερνητικά στελέχη – μεταξύ των οποίων οι Μάκης Βορίδης, Λευτέρης Αυγενάκης και Γιώργος Φλωρίδης – ενώ σε άλλο σημείο εμφανίζεται να δηλώνει πως μπορεί ακόμη και να «ξηλώσει» την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.

Η αντιπολίτευση αναμένεται να θέσει και το ζήτημα της παλιάς «κουμπαριάς» ανάμεσα στις οικογένειες Ξυλούρη και Μητσοτάκη, ένα θέμα που πρόσφατα αναζωπύρωσε την πολιτική αντιπαράθεση.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 10 το πρωί. Χαρακτηριστικό της βαρύτητας που δίνεται στη σημερινή συνεδρίαση είναι το ότι ο Ξυλούρης είναι ο μοναδικός μάρτυρας που έχει κληθεί, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες συνεδριάσεις που περιλαμβάνουν δύο καταθέσεις. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η εξέταση θα κρατήσει πολλές ώρες.