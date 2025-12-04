Ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, στελέχους της ΝΔ, Χρήστος Μαγειρίας εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και απέρριψε κάθε υπόνοια παράνομης δραστηριότητας.

«Έχω κερδίσει περίπου 25.000 ευρώ σε 7–8 δελτία Τζόκερ, τίποτα παραπάνω, Πριν το ’19 είχα κερδίσει μόνο μικροποσά, 200–300 ευρώ. Πέρναγα από το πρακτορείο δύο φορές την εβδομάδα. Δεν έχω κερδίσει μεγάλα ποσά — συνολικά μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ», ανέφερε για τα «χρυσά δελτία» που εμφανίζεται να έχει κερδίσει.

«Δώρο η Ferrari από τη μητέρα μου»

Ο κ. Μαγειρίας έκανε δηλώσεις και για τα super cars που δεσμεύθηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

«Η Ferrari που έχω στην κατοχή μου είναι δώρο από τη μητέρα μου», τόνισε.

Επιπλέον, στη κατάθεσή του ανέφερε πως ο ίδιος ζήτησε να του κάνουν φορολογικό έλεγχο. «Είχα ζητήσει εγώ να γίνει έλεγχος από την Εφορία Τρικάλων, γιατί αμφισβητούσαν ότι είμαι κτηνοτρόφος. Η οικογένεια μου στοχοποιήθηκε από τα ΜΜΕ χωρίς λόγο».

Τέλος, σύμφωνα με τον σύντροφο της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, η Αρχή για το Ξέπλυμα προχώρησε και σε δεσμεύσεις λογαριασμών, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία. «Έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί μου από τον κ. Βουρλιώτη επειδή υπήρξε πίεση από τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ. Το πόρισμα βασίζεται σε υπόνοιες», κατέληξε.