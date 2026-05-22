Ρουσφέτια, «εξυπηρετήσεις» ψηφοφόρων και πιέσεις προς υπαλλήλους και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ογκωδέστατη δικογραφία για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις στον Οργανισμό και για τα όσα έχουν εντοπίσει οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς καλούνται σήμερα σε εξηγήσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έχει αρθεί ήδη η βουλευτική ασυλία, προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διερεύνηση.

Πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Βασίλη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Οι εννιά βουλευτές ελέγχονται για πλημμέλημα, αυτό της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε .

Η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχεται για τρία κακουργήματα και συγκεκριμένα:

Ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε

Ηθική αυτουργία σε απάτη με υπολογιστή

Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση

Ο Κώστας Καραμανλής ελέγχεται για το κακούργημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε

Οι συνομιλίες στη δικογραφία

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες που οδηγούν σε ενδείξεις για παράνομες ενέργειες . Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία της Κατερίνας Παπακώστα ,βουλευτή Τρικάλων, με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά με αντικείμενο την επιδότηση σε συγκεκριμένο παραγωγό.

Η κ.Παπακώστα αναφέρει στον κ.Μελά στις 8.10.2021 ότι ο παραγωγός δεν έχει πληρωθεί τελικά παρόλο που έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς τους και τον παρακαλεί να κοιτάξει το θέμα «γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα.» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις συνομιλίες η κα Παπακώστα επιμένει πολύ για τον συγκεκριμένο παραγωγό και σε νέα της επικοινωνία με τον κ.Μελά τονίζει : «Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε»

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η κα Παπακώστα: «Με περισσότερες πράξεις οι οποίες συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος ,προέβη σε επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά (φυσικό αυτουργό) προκαλώντας σε αυτόν με συνεχείς οχλήσεις ,πειθώ,φορτικότητα,προτροπές και παραινέσεις εκμεταλλευόμενη την πολιτική και θεσμική της ιδιότητα («θέλετε να σας υπενθυμίσω;» «θα εκτεθούμε» « πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε») την απόφαση να τελέσει την αξιόποινη πράξη της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος».

«Χεράτα, κατάλαβα»

Στις συνομιλίες έχουν καταγραφεί φράσεις όπως «το ζητάει ο Καραμανλής θα το κάνουμε» ,που αφορά σε 37 παραγωγούς στις Σέρρες αλλά και ο διάλογος του Κώστα Σκρέκα με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά.

Μάλιστα η πίεση είναι τόσο μεγάλη που ο κ.Μελάς αναφέρεται να λέει : «Με έχει πάρει να σκεφτείς ο Σκρέκας με πήρε από τη σύνοδο των Υπουργών να μου πει για αυτόν» ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 ο κ.Μελάς λέει στον κ.Σκρέκα «Ε πρώτον σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα» και στη συνέχεια της συζήτησης αναφέρεται από τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Ναι ρε αφού πήγα και το έβαλα φορετά».

Η συνομιλία καταλήγει:

Μελάς : Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά

Σκρέκας : Χεράτα, κατάλαβα.

Ο παραγωγός για τον οποίο συνομιλούν, έλαβε το διάστημα 2019-2024 ενισχύσεις ύψους 87.780 ευρώ. Για το 2020 πήρε ενίσχυση ενώ παραποιήθηκε, σύμφωνα με τις αρχές ,η πραγματική εικόνα της καλλιέργειας που είχε.

Στην υπόθεση ελέγχονται και μη πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραγωγοί. Ήδη έχουν πάρει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου.