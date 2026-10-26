Οι εξελίξεις για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ είναι καταιγιστικές, καθώς σήμερα Δευτέρα 26/10 αναμένονται οι απολογίες των τριών συλληφθέντων διαιτητών: της διεθνούς διαιτητή Βάσως Τσαρούχα, του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και του πρώην διαιτητή Τάσου Πηλοΐδη.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος κάνει «φύλλο και φτερό» τις δηλώσεις πόθεν έσχες και τα περιουσιακά στοιχεία των συνολικά έξι συλληφθέντων και άλλων 11 εμπλεκομένων. Για τις ραγδαίες αυτές εξελίξεις, έχει οριστεί έκτακτη συνάντηση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ προκειμένου να συζητηθεί η «επόμενη μέρα» και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος. Ο Υπουργός σε δηλώσεις του για το σκάνδαλο είπε πως «θα φροντίσουμε να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα».

Προφυλακίστηκαν Λιόλιος και Μαυραγάνης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους χθες ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστή ως «Basketgate». Στις απολογίες τους και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ οι προφυλακίσεις για την υπόθεση έφτασαν συνολικά τις τρεις, έπειτα και από την προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου την περασμένη Παρασκευή.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, υποστήριξε ότι είναι θύμα σκευωρίας προσώπων με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία, με στόχο την απομάκρυνσή του από την προεδρία της ΕΟΚ. Για την υπεράσπισή του, μάλιστα, προσκόμισε φορολογικούς ελέγχους των τελευταίων ετών.

Οι δηλώσεις των δικηγόρων του Βαγγέλη Λιόλιου:

Μετά την απολογία του πρώην πια προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σειρά είχε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος κι εκείνος αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες.

Η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη ολοκληρώθηκε σε περίπου 40 λεπτά.

Ο επιχειρηματίας απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα από εκείνη του Λιόλιου.