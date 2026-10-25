Η καταγγελία που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες μπάσκετ και οδήγησε στην σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και την ομάδας του, προέρχεται όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει αναλυτικά τα όσα κατήγγειλε η ομάδα μπάσκετ για τις ατασθαλίες που έγιναν σε βάρος της, τα επίμαχα SMS και την ευθεία παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της FIBA και της ΕΟΚ.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου υπενθύμισε δηλώσεις που είχε κάνει ο Βαγγέλης Λιόλιος, που ωστόσο δεν προχώρησαν ποτέ στην πράξη, αντ΄αυτού πίσω από παραβιάσεις κανόνων και χειραγώγηση αποτελεσμάτων βρισκόταν ο ίδιος, το «δεξί του χέρι», ο Γιώργος Μαυραγάνης και οι τέσσερις κατηγορούμενοι διαιτητές.

«Όλα αυτά τα χρόνια, είδα παιδιά να κλαίνε εξαιτίας διαιτητικής αδικίας. Εάν ξαναδώ, έστω και ένα παιδί να κλαίει, ο υπεύθυνος θα φύγει κλωτσηδόν. Πέρασα και εγώ από τη διαιτησία αλλά για έναν χρόνο. Δεν άντεξα περισσότερο. Αυτό με προβλημάτισε και πρέπει να προβληματίσει όλους σας», είχε πει ο Λιόλιος.

«Δουλειά της Ομοσπονδίας είναι να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε κάποιος να νιώσει ασφάλεια και να επενδύσει», είχε πει επίσης, κάτι που όπως φαίνεται ήταν μόνο λόγια του «αέρα», σύμφωνα με τις σημερινές εξελίξεις.

Αναλυτικά η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου

«Με την παρούσα, λοιπόν, θα αναπτύξουμε εκτενώς τους λόγους που καταγγέλλουμε τον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελο Λιόλιο, καθώς οι πράξεις του έχουν ως αποτέλεσμα την ευθεία παραβίαση των διατάξεων των άρθρ. 1, σε συνδ. με 3 και 4 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ, του Code of Ethics της FIBA αλλά και του αθλητικού νόμου και ειδικότερα του άρθρ. 27 του Ν. 2725/1999», έγραψε αρχικά στην καταγγελία της η ΚΑΕ Αμαρουσίου.

«Ως σας είναι γνωστό, πριν την εκλογή του Ε. Λιόλιου, στη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, ο ίδιος κατείχε το 86,62% των μετοχών της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών. Περί τους 8 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου της ΕΟΚ, δηλ. τον Ιούλιο του 2020, μεταβίβασε τις μετοχές του ως εξής α) το 30% στο Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο, β) το 30% στον Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, και, γ) το, υπόλοιπο, 24,62% στον Άγγελο Ζαννή. Αξιοσημείωτο είναι ότι η σύζυγος του Χ. Μιχόπουλου κατέχει τη θέση του μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ.

Ο Ε. Λιόλιος εξελέγη στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 στη θέση του Προέδρου της ΕΟΚ, και επανεξελέγη στην ίδια θέση στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Παρά τη φαινομενική νομιμότητα της διαδικασίας εκλογής του, ως αναλυτικώς θα εκθέσουμε με επίκληση των αντιστοίχων αποδεικτικών μέσων, η πραγματικότητα είναι παντελώς διαφορετική. Ο Ε. Λιόλιος ουδέποτε απώλεσε τους διοικητικούς δεσμούς του με την Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφού εξακολουθεί να ηγείται de facto, ενώ, ως αναλυτικά προεκθέσαμε στις παραπάνω παραγράφους, εκ παραλλήλου, κατέχει την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΟΚ».

« Η παράλληλη συγκέντρωση των δύο αυτών ιδιοτήτων στο πρόσωπό του Ε. Λιόλιου, δηλ. της de facto διοίκησης Κ.Α.Ε. και του Προέδρου του ΔΣ της ΕΟΚ, συνιστά ευθεία παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της FIBA και της ΕΟΚ, αλλά και της Συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, που τυγχάνει εφαρμοστέα, εξειδικευμένη στην από εκ μέρους του κατάχρηση εξουσίας, καθώς συγκεντρώνει στο πρόσωπό του πολλαπλές ιδιότητες και ασκεί περισσότερες εξουσίες κατά τρόπο αλληλοσυγκρουόμενο και αλληλοαναιρούμενο επιδιώκοντας την πριμοδότηση της «ημέτερης» καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Ειδικότερα, ο Ε. Λιόλιος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ και των αρμοδιοτήτων που ασκεί εκ της ιδιότητάς του αυτής, προωθεί την ΚΑΕ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συμφερόντων του, κατά παράβαση των γενικών υποχρεώσεών του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ και των γενικών αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ και της FIBA».

Τα επίμαχα SMS

«Από σειρά συνομιλιών με γραπτά μηνύματα στις εφαρμογές WhatsApp και Viber που είχε ο Ε. Λιόλιος, κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2023 έως και το 2025, χρονικό διάστημα που εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου της ΕΟΚ (υπενθυμίζουμε ότι ανέλαβε καθήκοντα στις 15 Σεπτεμβρίου 2021) με τον πρώην προπονητή της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, Η. Παπαθεοδώρου, αποδεικνύεται, σαφώς, ότι η Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ αποτελεί ομάδα συμφερόντων του, που προωθεί, κατά τρόπο αθέμιτο και, καταφανώς, αντιδεοντολογικό, εις βάρος άλλων ομάδων, καταχρώμενος τη θέση του και την εξουσία του ως Προέδρος της ΕΟΚ.

Από το περιεχόμενο των ακόλουθων μηνυμάτων του, είναι σαφής ο ενεργός, καθοριστικός, αποφασιστικός και επεμβατικός ρόλος του Ε. Λιόλιου σε όλα τα θέματα που αφορούν στην πορεία της εν λόγω ομάδας, όπως, επί παραδείγματι, στη σύνθεσή της, στην επιλογή παικτών (roaster) και στα οικονομικά ζητήματά της, αμοιβές αθλητών, επιβεβαιώνοντας, κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι αποτελεί τον de facto Πρόεδρο της Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι από το περιεχόμενο των μηνυμάτων και συνομιλιών, σε συνδυασμό με τα πραγματικά γεγονότα και τα αποτελέσματα αγώνων, αποδεικνύεται καταφανώς ότι λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου της Ε.Ο.Κ., γνωρίζει εκ των προτέρων, τους ορισμούς διαιτησίας των αγώνων της Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Συγκεκριμένως, ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των ανταλλαγέντων μηνυμάτων που τεκμηριώνουν την κυριαρχική θέση του Ε. Λιόλιου στα οικονομικά, στην επιλογή των παικτών, και ότι, γενικότερα, ασκεί εν τοις πράγμασι Διοίκηση της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ:

Α) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η Κ.Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

(i) Επιλογές παικτών και άμεση συνεννόηση με παίκτες: Από τα κάτωθι μηνύματα προκύπτει ότι συνομιλεί με παίκτες και προτρέπει να μιλήσουν συνεργάτες του με τον μάνατζερ παικτών Σπανό. Περαιτέρω, κάνει προβλέψεις σε ποια θέση θα τερματίσει ο Προμηθέας στο Ελληνικό Πρωτάθλημα και, τέλος, αξιοποιώντας παράτυπα την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ θα έκανε κουβέντα και με τον παίκτη της Εθνικής Λούντζη.

Στις 14.7.2023 O E . Λιόλιος ενημερώνει τον Η. Παπαθεοδώρου τα εξής: «Ο Τανούλης υπέγραψε για να φύγει από τον Προμηθέα και να πάει στον Ολυμπιακό!!!», Ο Η. Παπαθεοδώρου τον ρωτάει: «Τα χρήματα τα πήραμε;;; Προχωράμε παρακάτω εμείς» και συνεχίζει ο Ε.Λιόλιος «Εννοείται και 300 να ήταν θα τα έδινε»

Στις 20.7.2023 αναφέρει επί λέξει: «Ηλία καλησπέρα. Sorry που σε ζαλίζω στη γιορτή σου Ερώτηση Μας ενδιαφέρει ο Άλεξ Αντετοκούμπο;».

Στις 8.7.2023 αναφέρει επί λέξει: « Μια χρήσιμη πληροφορία . Η κοπέλα του Χούγκαζ είναι από τη Πάτρα. Όταν μιλήσετε με Σπανό ή μαζί του πες μου.».

Στις 21.6.2024 αναφέρει επί λέξει: «Κλείσε τον Λούντζη χθες. Τώρα θέλει κουβέντα μέσω Τάσου. Αν χρειαστεί να κάνω κάτι εγώ πες μου. Θα τον έχω στην Εθνική τόσες μέρες…».

Στις 17.12.2024 αναφέρει επί λέξει: «Ηλία συγχαρητήρια για σήμερα. Αλλά όχι μόνο για σήμερα. Θα σου θυμίσω το μήνυμα που σου είχα στείλει 23 Οκτωβρίου. Μετά την ήττα μας… Ηλία θα σου πω τη γνώμη μου για το παιγνίδι. Με απόλυτη ειλικρίνεια. Υπάρχουν κάποιες ήττες που πολλές φορές είναι καλύτερες από νίκες. Επίσης θα σου πω από τώρα τη πρόγνωσή μου για την ομάδα. Πρώτον θα περάσει στους 16 και πιθανά στους 8 του BCL . Στην Ελλάδα θα μπούμε τετράδα. Στο κύπελλο τα γνωστά..».

Στις 31.12.2024 αναφέρει επί λέξει: «Καλημέρα. Μίλησα με Ιγούντου. 10 λεπτά. Του είπα ότι έπρεπε, όπως έπρεπε. «Είσαι επαγγελματίας, είσαι πολύ έξυπνος. Παίξε όχι μόνο για τα νούμερά σου αλλά και για να νικήσει η ομάδα. Ετσι θα βρεις καλό συμβόλαιο του χρόνου. Αλλιώς αν δεν νοιαστείς για την ομάδα τότε δεν μπορεί και η ομάδα να νοιαστεί για σένα. Και στο τέλος εσύ θα χάσεις. Είσαι πολύ έξυπνος. Σκέψου ότι σου είπα. και πράξε…» Εννοείται Ηλία πως είναι ψεύτης. Άρχισε να μου λέει τι ωραία που είναι η Πάτρα, η ομάδα κλπ. Τον κόβω και του λέω. Υπάρχουν καλύτερες πόλεις από τη Πάτρα και καλύτερες ομάδες από το Προμηθέα αλλά εδώ είναι το σπίτι μου. Και φέτος είσαι εδώ. Αν θέλεις να πας του χρόνου κάπου καλύτερα..(και του είπα τα παραπάνω). Ψεύτης και παπατζής. Αλλά έξυπνος πού. Αυτόν να τον τσεκάρεις αν παίζει.. Κάτι δεν μου αρέσει πάνω του. Καμμία σχέση με τους χθεσινούς.»

Στις 05.02.2025 ο Ε. Λιόλιος [Ε.Λ.] προώθησε στον Η. Παπαθεοδώρου [Η.Π.]το εξής μήνυμα: «Καλησπέρα πρόεδρε Συγγνώμη για την ενόχληση Είχα σήμερα ενόχληση από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τον Καραγιαννίδη . Τους παρέπεμψα στην ομάδα Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί Αλλά θεώρησα σωστό να το ξέρετε» και ενημερώνει ότι το έλαβε από τον Σπύρο Καλλέργη (manager παικτών), και, εν συνεχεία, σχολιάζει : «Άρχισαν τα όργανα» και συνεχίζει «Την Πέμπτη θα μιλήσω του Καραγιαννίδη για να μην του φύγει το μυαλό» Η.Π.: «Μάλιστα», Ε. Λ.: «Έχεις πει του Χρήστου για την πρόταση;» ΗΠ «Όχι δε μίλησα μαζί του» ΕΛ «Θα του πω για ενδιαφέρον των δύο μεγάλων και τιμή από εμάς 500»

Εντέλει, ο Α. Καραγιαννίδης υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, καθώς επήλθε συμφωνία ύψους πεντακοσίων χιλιάδων [500.000] ευρώ, ωστόσο ο παίκτης συνέχισε να αγωνίζεται για την ομάδα του Προμηθέα ως δανεικός.

Στις 15.3.2025 αναφέρει επί λέξει: «Είναι καλός παίκτης. Και κάνει για Προμηθέα. Τα έχει όλα καλά. Αλλά όχι για παραπάνω». Πολύ επιδραστικός και ουσιαστικός στο παιχνίδι. Τίποτα περιττό… Έχω και έναν άλλον. Κοντό. ..Πολύ καλό. Πρωτοετή.. Αλλά τον έχουν δει κι άλλοι….Του δίνουν του χρόνου 1 m.Από άλλο κολλέγιο. Αυτός απλά τελειώνει .Και είναι ευκαιρία τώρα να τον βουτήξουμε. Θα μάθω ποιον έχει μάνατζερ.».

Από τα κάτωθι μηνύματα προκύπτει ότι: ο Ε. Λιόλος χαρακτηρίζει τον εαυτό του αφεντικό της ομάδας. Που, βέβαια, ουδόλως, προξενεί εντύπωση αυτό, καθώς ήταν και εξακολουθεί να είναι. Επίσης, αποδεικνύεται ότι, πράγματι, εξακολουθεί να είναι εν τοις πράγμασι Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ και τα καθήκοντά του, αυτά, είναι υψηλότερης προτεραιότητας από τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της ΕΟΚ. Ευθέως, δε, αναφέρει την πραγματική του βούληση να προστατεύει την ομάδα του. Άλλη μια ισχυρή απόδειξη των αντιφατικών και αλληλοαναιρουμένων αρμοδιοτήτων του.

Στις 4.2024 αναφέρει επί λέξει: «Ηλία συγχαρητήρια!!! Όχι μόνο για σήμερα αλλά για όλη την Ευρωπαϊκή πορεία. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στο σταφ. Να τους τα δώσεις. Δυστυχώς σήμερα δεν τα κατάφερα να βρεθώ κοντά στην ομάδα λόγω κάποιων υποχρεώσεων της ΕΟΚ που είχα στην Αθήνα. Το χειρότερο όμως είναι να βοηθήσω την ομάδα και να τη προστατέψω. Για τη σημερινή ήττα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμένα…».

Σχόλιο: Στο μήνυμα, αυτό, ο Ε. Λιόλιος αναφέρεται στην αναμέτρηση του Προηθέα Πατρών με την Μάλαγα, με τελικό αποτέλεσμα 83-90, που αποκλείστηκε ο Προμηθέας Πατρών στη φάση των προημιτελικών του Basketball Champions League, διοργάνωση της FIBA.

Στις 5.2024 αναφέρει επί λέξει: «όταν μιλήσεις μαζί τους (με αυτούς που θα κρίνεις) θα τους πεις τα εξής. Ξέρω το κουμπί του «αφεντικού». Όταν δεν ζητάς ποσό και του λες «ότι κρίνεις» παίρνεις πάντα περισσότερα… Αν έχουν πίστη θα υπογράψουν σε λευκό χαρτί. Αν όχι… έχασαν!!!».

Από το μήνυμα, που ακολουθεί παραδέχεται/επιβεβαιώνει ότι είναι η πραγματική Διοίκηση της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (χαρακτηριστική φράση:«κυρίως εγώ»):

Στις 6.2024 αναφέρει επί λέξει: «Ηλία πετάω για Θεσσαλονίκη και έτσι έχω λίγο χρόνο ηρεμίας και για αυτό σου γράφω αυτό το μήνυμα. Σχετικά με αυτό που σου είπα πριν. Νομίζω πως η εικόνα που δίνουμε στον κόσμο αλλά κυρίως σε εμάς τους ίδιους δεν είναι εικόνα ομάδας με χαρακτήρα και συνοχή. Είναι μια ομάδα ικανή για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο. Δεν έχει σταθερό πρόσωπο. Καυτό είναι θέμα. Γιατί έτσι δεν «χτίζουμε» θεμέλια για τα μέλλον. Σημασία δεν έχει ούτε ένας αγώνας ούτε μια σεζόν. Σημασία έχει η συνέχεια. Προσωπικά οποιαδήποτε ενέργεια κάνω έχει ένα αποτέλεσμα άμεσο αλλά και απώτερο. Τίποτα δεν σχεδιάζω μόνο για το σήμερα. Κοιτάζω το άθροισμα του σήμερα και του αύριο και επιλέγω το καλύτερο άθροισμα (που μπορεί για το σήμερα να είναι μικρότερο) . Και όταν λέω αύριο εννοώ τουλάχιστον 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν όταν ξεκίνησε η ομάδα, το πρώτο διάστημα κοιτάζαμε το συνολικό άθροισμα. Νομίζω ότι τώρα δεν κοιτάζουμε το συνολικό άθροισμα αλλά μόνο το σήμερα. Και αυτό έχει περάσει στην ομάδα. Στους παίκτες. Για ότι γίνεται στην ομάδα τη πρώτη ευθύνη την έχει η Διοίκηση (κυρίως εγώ) και εν συνέχεια το σταφ (κυρίως εσύ).Οι παίκτες ακολουθούν. Εγώ φταίω λοιπόν που έχει περάσει αυτό το κλίμα στην ομάδα. Αλλά και εσύ. Στην αρχή πιστοί στο πλάνο κοιτάζαμε το παρόν και το μέλλον. Το χτίσιμο. Κάποια στιγμή πήγαμε για το «παραπάνω» για φέτος και αυτό μας συνεπήρε. Γιατί είπαμε λες να είναι ευκαιρία φέτος; Και αυτό πέρασε και στους παίκτες. Και τι είπαν (ενδόμυχα). Αφού επιλέγετε χρονικούς στόχους (μόνο το σήμερα και όχι το αύριο) τότε επιλέγουμε και εμείς. Όχι σήμερα με το Λαύριο αλλά τη Τρίτη με τη Μουρθια. Από τη μεριά τους έχουν δίκιο. Εμείς τους δώσαμε αυτό το δικαίωμα με την αλλαγή στάσης μας. Από τη μεριά μας λοιπόν έχουμε άδικο. Για αυτό σου είπα. Τέλειωσε για μένα η Ευρώπη. Γιατί δεν τα μπορούμε όλα. Κι αν μας φύγει το μυαλό με φαντασιώσεις με F4 κλπ τότε θα χάσουμε το αύριο. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα «επαγγελματική» ομάδα. Με παίκτες επαγγελματίες. Με επίπεδο πνευματικής διαύγειας και ωριμότητας. Είμαστε μια καλή οικογένεια. Νομίζω λοιπόν ότι η ομάδα χρειάζεται ξανά κούρδισμα (αυτό δεν λες;).Όχι όμως αγωνιστικό κούρδισμα. Αλλά ξανά κούρδισμα στόχων. Γιαυτό είπα ότι για μένα τελείωσε η Ευρώπη. Θυμήσου τους στόχους που είχαμε βάλει στο Ξεκίνημα. Κύπελλο(το πετύχαμε), θέση στη τετράδα κούρδισμα κούρδισμα(αναμονή) και Ευρώπη επόμενος γύρος(το πετύχαμε). Άρα πρέπει αγωνιστικά να παλέψουμε και να τα δώσουμε όλα για το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Όμως μην ξεχάσουμε το πρώτο στόχο. Το χτίσιμο του ρόστερ του μέλλοντος. Τα νέα παιδιά (Μπαζίνας, Πλώτας, Καραγιαννίδης) καθώς και οποίοι Έλληνες οι ξένοι ακόμα μείνουν και του χρόνου.(αυτό το στόχο για την ομάδα του μέλλοντος τον έχουμε αφήσει στην άκρη). Για την ώρα… Ας τον βάλουμε ξανά στο τραπέζι…».

Από τα παρακάτω μηνύματα αποδεικνύεται ότι αποφασίζει για τα οικονομικά θέματα και τις αμοιβές των αθλητών.

Στις 31.7.2023 αναφέρει επί λέξει: «Νομίζω πως ο Λιώτσος θα μας παίξει λίγο ακόμα για τα λεφτά…….Νομίζω πως πρέπει να αρνηθούμε. Θα σου πω τη σκέψη μου. Πρώτα από όλα είναι πολλά τα λεφτά και δεν τα αξίζει. Δεύτερον θα υπάρξει αδικία για τους υπόλοιπους. Τρίτον δεν μου αρέσει κάποιος να χρησιμοποιεί την Εθνική ομάδα για προσωπική του ευκαιριακή προβολή. Λύσεις: πρακτικά δεν υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις σε επίπεδο Έλληνα. Θεωρώ πως πρέπει να γίνει σωστή ενίσχυση στους ξένους και αν δεν υποχωρήσει στο ποσό με νέα παιδιά (Μπαζίνας, Πλώττας. Λάγιος ή και κάποιος ακόμα) που μπορεί να βοηθήσουν. Δεν μου αρέσει να εκβιαζόμαστε και να χορεύουμε στο ρυθμό που άλλοι θέλουν.».

Στις 2.8.2023 αναφέρει επί λέξει: «τριετία. 110–125–140. Με 10 στον 1Ο και 2Ο για να φύγουμε εμείς».

Οι στημένοι αγώνες και η «διαιτησία»

Από το κατωτέρω μήνυμα προκύπτει ότι ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Ε. Λιόλιος γνωρίζει την τριάδα των διαιτητών από τις 5.3.2025, ενώ οι εν λόγω διαιτητές ανακοινώθηκαν, δημόσια, στις 7.3.2025. Μάλιστα, γράφει ότι είναι «αυστηρά απόρρητο» στο μήνυμά του. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, παραβιάζει όλους τους κανόνες που διέπουν ένα ανεξάρτητο όργανο της ΚΕΔ.

Στις 5.3.2025 αναφέρει επί λέξει: «Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι. Βάσω, Στέφανος, Χριστινάκης. Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμα οι διαιτητές.»

Στο προπαρατεθέν μήνυμα αναφέρεται, μάλιστα, σε τρεις (3) συγκεκριμένους διαιτητές στη Βάσω Τσαρούχα, στο Στέφανο Μαγκλογιάννη και στο Νώντα Χριστινάκη. Σημειώνεται ότι οι τρεις (3) διαιτητές, αυτοί, ορίζονται σε κρίσιμους αγώνες του πρωταθλήματος και, σε κάθε αναμέτρηση που ορίζονται, προκαλούν σχόλια για τον τρόπο που άσκησαν τα καθήκοντά τους ως διαιτητές. Ειδικότερα, από τα δημοσιεύματα, που συμπροσκομίζονται και αφορούσαν τον επεισοδιακό αγώνα μεταξύ ΠΡΟΜΗΘΕΑ – ΑΕΚ της 16ης.11.2024 της 7ης αγωνιστικής, διαιτητές ήταν οι Βάσω Τσαρούχα, ο Νώντας Χριστινάκης και ο Μάνος Τσολάκος. Ο αγώνας διεκόπη πολλές φορές με έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων της ΑΕΚ κατά της διαιτησίας, η οποία τελικά αποχώρησε μετά από έντονη διαμαρτυρία του φίλαθλου κοινού.-

Και διερωτώμεθα:

Άραγε ήταν, πάλι, «τυχαίο γεγονός» η συμμετοχή στην διαιτησία των Τσαρούχα και Χριστινάκη;

Ακόμη, στον αγώνα της 22ης αγωνιστικής Basket League στις 23.03.2025 μεταξύ των ΚΑΕ Κολοσσού Ρόδου και ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 84 –83 από τον Κολοσσό, στην διαιτησία του αγώνα συμμετείχαν οι Βάσω Τσαρούχα, Στέφανος Μαγκλογιάννης και Γιώργος Κατραχούρας, πάλι τυχαία ήταν η επιλογή;. Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα επηρέασε την βαθμολογική κατάταξη υπέρ του ΠΡΟΜΗΘΕΑ. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ επειδή δε μπορούσε να κλείσει τα μάτια στις διαιτητικές (χειρουργικές) αποφάσεις δημοσίευσε για την αναμέτρηση αυτή σχετική ανακοίνωση, αφού ο Κολοσσός εκτέλεσε συνολικά 47 βολές (!). Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Massimo Cancellieri, αρνήθηκε να λάβει μέρος στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα.-

Τέλος, ήταν τυχαίος ο ορισμός των Τσαρούχα, Σκανδαλάκη και Αγγελή στον αγώνα μεταξύ των ΠΡΟΜΗΘΕΑ-ΑΡΗ, στις 24/01/2026, που οι διαιτητικές αποφάσεις τους είχαν ως αποτέλεσμα, παρά τη νίκη του Άρη επί του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ να δημοσιεύσει ανακοίνωσης γι αυτές (:τις διαιτητικές αποφάσεις); (Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω αναμέτρηση μετρήθηκαν 46 βολές υπέρ της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ). Οι προαναφερόμενοι διαιτητές ουδεμία πειθαρχική συνέπεια είχαν για την ελλιπή απόδοσή τους.

Επανερχόμενοι, λοιπόν, στις προπαρατεθείσες δηλώσεις του Ε. Λιόλιου θα πρέπει, κάποια στιγμή, να δοθεί σε όλους μας κάποια εύλογη εξήγηση με ποια δικαιοδοσία και με ποιον μηχανισμό, ενεργώντας αντιδεοντολογικά, αντιθεσμικά και καταπατώντας κάθε έννοια ισονομίας, ο Ε. Λιόλιος γνώριζε δύο ημέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση την σύσταση της διαιτητικής ομάδας και το προαναφέρομενο παιχνίδι της GBL.

13.1 Επίσης, γεννάται το ερώτημα αν Στέλιος Κουκουλεκίδης, Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΟΚ, ήταν ενημερωμένος ότι ο Ε. Λιόλιος γνώριζε τη διαιτητική τριάδα που ΘΑ οριζόταν;

13.2. Σημειώνεται ότι: τον Οκτώβριο του 2024, ορίστηκαν οι α) Η. Κορομηλάς ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων διαιτησίας και β) Σ. Κουκουλεκιδης ορίστηκε ως ο «αναδιαμόρφωτης της Ελληνικής διαιτησίας», [ημερομηνία που ορίστηκε και], αντικαθιστώντας τον Χ. Χριστοδούλου, που ο Ε. Λιολιος είχε, επισης, τοποθετησει σαν αναδιαμόρφωτη της Ελληνικής διαιτησίας [τον Οκτώβριο του 2022] με την αλήστου μνήμης τοποθέτηση του: Έδωσα λευκή επιταγή στον Χρήστο Χριστοδούλου να αλλάξει τα πάντα. Με περιφρονούσαν και με υποτιμούσαν. Αλλά τώρα που έγινα πρόεδρος στην ομοσπονδία, με γλείφουν. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτό διότι δεν γνωρίζουν ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος.Όλα αυτά τα χρόνια, είδα παιδιά να κλαίνε εξαιτίας διαιτητικής αδικίας. Εάν ξαναδώ, έστω και ένα παιδί να κλαίει, ο υπεύθυνος θα φύγει κλωτσηδόν. Πέρασα και εγώ από τη διαιτησία αλλά για έναν χρόνο. Δεν άντεξα περισσότερο. Αυτό με προβλημάτισε και πρέπει να προβληματίσει όλους σας».

13.3. Στην από 15/4/2026 ένορκη συμβολαιογραφική κατάθεσή του ο Ηλίας Παπαγεωργίου αναφέρει: «Επίσης μου είχε πει ότι θεωρούσε καλούς διαιτητές και εμπιστευόταν τους διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Στέφανο Μαγκλογιάνη και Νώντα Χριστινάκη. Είχε άριστη σχέση με τον Στράτο Κουκουλεκίδη και ήταν φίλος με τον Ηλία Κορομηλά. Με τον Ηλία Κορομηλά, τους έβλεπα να συντρώγουν στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, καθώς βλέπονταν και στα γραφεία του Προμηθέα, στο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΡΚ, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Λιόλιου. ».

Διερωτάται ο καλόπιστος φίλαθλος: Πόσοι ιδιοκτήτες ΚΑΕ έχουν την δυνατότητα του Ευάγγελου Λιόλιου να είναι φίλοι και να συντρώγουν με κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες του Ελληνικού Μπάσκετ, όπως είναι ο Στράτος Κουκουλεκίδης και ο Ηλίας Κορομηλάς!

Αυτή η φιλική σχέση μέχρι που μπορεί να έφθασε; Πόσο θεσμικές είναι αυτές οι συναναστροφές του Προέδρου της ΕΟΚ με τους παράγοντες της Διαιτησίας;

Πώς η αναφερόμενη τριάδα διαιτητών που μνημονεύεται στο προσκομισθέν sms χαίρει της εμπιστοσύνης του Προέδρου της ΕΟΚ και την ίδια στιγμή η διαιτησία αυτών των προσώπων προκαλεί τσουνάμι αντιδράσεων των φιλάθλων όλης της χώρας.-

13.4. Τέλος, ο Ε. Λιόλιος θα χρειαστεί, εντέλει να μας αποσαφηνίσει, πια, ποιου τα συμφέροντα εξυπηρετούσε; Απαντάμε: Σίγουρα όχι της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης συνολικά, ως ορίζει και απαιτεί η θεσμική θέση που κατέχει του Προέδρου της ΕΟΚ…(!!!!).

Γ! ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 2725/1999, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ KAI TΗΣ FIBA

14.Σύμφωνα με το Προοίμιο αλλά και τα άρθρ. 1,2 που προβλέπεται η αρμοδιότητα της Επιτροπής Σας, 3, και, ειδικότερα, παρ. 6 και 7 του άρθρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ προβλέπεται ότι:

«ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που ενέχουν η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων για την αθλητική ακεραιότητα, η φαρμακοδιέγερεση και η δυσφήμηση του αθλήματος, η Ε.Ο.Κ. δεσμεύεται να διαφυλάττει τις θεμελιώδεις αρχές, τους κανόνες και τις αξίες και δη την ακεραιότητα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, πάντα με γνώμονα τις διατάξεις του Συντάγματος, των νόμων και των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων». Σύμφωνα με τα άρθρ. 1,2, και 4 προβλέπεται ότι:

«ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κώδικας σκοπεί στην προστασία των θεμελιωδών αρχών, των κανόνων και των αξιών του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης , καθώς και στην πρόληψη και καταστολή παράνομων, ανήθικων και αντιδεοντολογικών συμπεριφορών που βλάπτουν τη φήμη και την ακεραιότητα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, τόσο σε αγωνιστικές, όσο και σε εξωαγωνιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τη σκέπη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.»

«ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και παράγοντα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα: (α) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε όλο το προσωπικό αυτής, στα μέλη των οργάνων της (λ.χ. Επιτροπές) και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη αυτής. (β) Στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα Τμήμα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), εφόσον υπάρχουν, στα αθλητικά σωματεία, στους Προέδρους και τα μέλη Διοίκησης αυτών, στις αθλήτριες και αθλητές τους, στο προσωπικό τους και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη τους».