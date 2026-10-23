Με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το ελληνικό μπάσκετ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Λειτουργών Εκπαίδευσης Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) προχώρησε σε βαρύτατες καταγγελίες προς το Υπουργείο Παιδείας, αποκαλύπτοντας την εμπλοκή τουλάχιστον τεσσάρων ιδιωτικών σχολείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα εν λόγω εκπαιδευτήρια συμμετέχουν σε κύκλωμα εικονικών εγγραφών αθλητών, πλαστογράφησης απουσιολογίων και «στήσιμο» σχολικών πρωταθλημάτων, με στόχο την εξασφάλιση παράνομων μορίων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, απέστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρχών και την επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων.

«Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου»: Το περιεχόμενο των καταγγελιών

Η σύλληψη των προσώπων του ελληνικού μπάσκετ, γνωστά ως «κλίκα Λιόλιου», φαίνεται πως αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου, αποκαλύπτοντας ένα πολυδιάστατο σκάνδαλο που επεκτείνεται στον χώρο του σχολικού αθλητισμού και σε άλλα αθλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε και διαβίβασε στο Υπουργείο Παιδείας η ΟΙΕΛΕ, τουλάχιστον τέσσερα ιδιωτικά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι καταγγελίες, οι οποίες χρήζουν άμεσης διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές, ομαδοποιούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Εικονική φοίτηση: Μαθητές-αθλητές εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα σχολεία χωρίς να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με την παρουσία τους να περιορίζεται σε μία ημέρα την εβδομάδα ή και λιγότερο. Σύμφωνα με αναφορές, σε ορισμένα σχολεία φοιτούν «στα χαρτιά» ακόμη και τα μισά μέλη «μικρών» εθνικών ομάδων, με αντάλλαγμα εικονικές βαθμολογίες και υποσχέσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.

Χειραγώγηση σχολικών Πρωταθλημάτων: Σχολεία κατεβάζουν ομάδες σε σχολικά πρωταθλήματα και τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης σε συνεργασία με το φερόμενο ως «κύκλωμα». Η εύνοια αυτή εξασφάλιζε σχολικούς τίτλους και το πολύτιμο bonus μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις χαρίζει μέχρι και πλήρη απαλλαγή από τις εξετάσεις.

Νόθευση αγώνων: Καταγράφονται αναφορές για συγκεκριμένους σχολικούς αγώνες μπάσκετ που προκάλεσαν έντονες υποψίες λόγω της εξέλιξής τους και του ασυνήθιστου αριθμού ελεύθερων βολών, αλλοιώνοντας την ισονομία και την αξιοκρατία στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία απηύθυνε επίσημη επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καταθέτοντας τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις:

Ολική αναμόρφωση του μοντέλου πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ μέσω αθλητικών διακρίσεων. Δημιουργία ευέλικτου προγράμματος φοίτησης για ταλαντούχους αθλητές, ώστε να μην πιέζονται οι οικογένειες να προσφεύγουν σε παραβατικές πρακτικές και εικονικά απολυτήρια. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τα ιδιωτικά σχολεία που θα αποδειχθεί ότι συμμετείχαν στο κύκλωμα. Παραδειγματική τιμωρία των διοικήσεων των σχολείων αλλά και των εκπαιδευτικών που υπέγραφαν νοθευμένα απουσιολόγια, βεβαιώνοντας ψευδώς την παρουσία απόντων μαθητών.

«Τα φαινόμενα των εικονικών εγγραφών και της νόθευσης αγώνων καταστρατηγούν την ισονομία και τη διαφάνεια. Δίνουν σε επιτήδειους ευνοϊκότερες συνθήκες εισαγωγής στα πανεπιστήμια εις βάρος μαθητών που μοχθούν. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει», καταλήγει η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ, απευθύνοντας κάλεσμα σε πολίτες να προχωρήσουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες.

Ολόκληρη η επίσημη ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ αναφέρει:

[Η σύλληψη παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την αποκάλυψη ενός πιθανού πολυδιάστατου σκανδάλου στο χώρο του σχολικού αθλητισμού. Δυστυχώς, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο στο μπάσκετ, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα αθλήματα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τουλάχιστον 4 ιδιωτικά σχολεία (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες. Είτε εγγράφουν ως μαθητές τους αθλητές, οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου μαθήματα, είτε κατεβάζουν ομάδες σε σχολικά πρωταθλήματα και ευνοούνται σε συνεργασία με το φερόμενο ως «κύκλωμα» που φαίνεται ότι λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ. Η εύνοια αυτή «χάριζε» σχολικά πρωταθλήματα και bonus μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Σε κάποια σχολεία φοιτούν, από ό,τι αναφέρουν καταγγελίες, οι μισές (!!) «μικρές» εθνικές ομάδες κάποιων αθλημάτων με αντάλλαγμα ελάχιστη ή και καθόλου φοίτηση και υποσχέσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις που δίνουν μέχρι και πλήρη απαλλαγή από τις Πανελλαδικές .

Τα φαινόμενα των εικονικών εγγραφών και της νόθευσης αγώνων σε σχολικά πρωταθλήματα, προκειμένου κάποιοι μαθητές να λαμβάνουν πρόσθετα μόρια, καταστρατηγούν την ισονομία, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στην εκπαίδευση. Δίνουν σε ορισμένους επιτήδειους ευνοϊκότερες συνθήκες εισαγωγής στα πανεπιστήμια εις βάρος μαθητών που μοχθούν για τις επιδόσεις τους.

Η ΟΙΕΛΕ απηύθυνε σήμερα επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κ Ζαχαράκη με την οποία ζητά την παρέμβασή της για την υπόθεση και προτείνει:

Την ολική αναμόρφωση του μοντέλου πρόσθετης μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του αθλητισμού

για τις Πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του αθλητισμού Την διαμόρφωση ενός ευέλικτου προγράμματος φοίτησης για ταλαντούχους αθλητές, ώστε να μην αναγκάζονται να προσφεύγουν οι γονείς σε παραβατικά σχολεία και να εμπλέκονται σε παράνομες ενέργειες (πχ, εικονική φοίτηση, εικονικές εξετάσεις και απολυτήρια)

ώστε να μην αναγκάζονται να προσφεύγουν οι γονείς σε παραβατικά σχολεία και να εμπλέκονται σε παράνομες ενέργειες (πχ, εικονική φοίτηση, εικονικές εξετάσεις και απολυτήρια) Την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τα ιδιωτικά σχολεία που αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση, και

από τα ιδιωτικά σχολεία που αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση, και Την παραδειγματική τιμωρία τόσο των διοικούντων των εμπλεκόμενων σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών που υπέγραφαν τα νοθευμένα απουσιολόγια (με βάση τα οποία απόντες μαθητές-αθλητές εμφανίζονται ως δήθεν «παρόντες»).

Καλούμε τους πολίτες που γνωρίζουν για την υπόθεση να επικοινωνήσουν μαζί μας, έστω ανώνυμα. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει. Το οφείλουμε στα παιδιά που μοχθούν για να περάσουν σε μια σχολή και χάνουν τη θέση τους από «επιτήδειους».]

Η παρέμβαση Χριστόπουλου

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, ξεκαθάρισε ότι οι αναφορές έχουν διαβιβαστεί επισήμως στο Υπουργείο Παιδείας ώστε να ελεγχθούν εξονυχιστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι καταγγελίες αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεν πρέπει να σπιλώνουν το σύνολο των ιδιωτικών σχολείων ή τους μαθητές που συνδυάζουν με συνέπεια τον αθλητισμό με τη μελέτη.

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