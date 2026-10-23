Δίχως τέλος είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει κλονίσει τον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Δωροδοκίες, μεγάλα χρηματικά ποσά, ανεκδιήγητες απαιτήσεις και πολυτελή ζωή ήθελαν οι εμπλεκόμενοι διαιτητές, με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον στενό του συνεργάτη να τους κάνουν όλα τα χατίρια.

Η «Ζούγκλα» χθες αποκάλυψε συνομιλία της συλληφθείσας, Βασιλικής Τσαρούχα με παράγοντα ομάδας Α’ κατηγορίας και επιχειρηματία. Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα που του έστειλε η κατηγορούμενη διαιτητής, ζητώντας να της γίνει κράτηση σε πανάκριβο ξενοδοχείο.

Πρόκειται για μία κράτηση που έγινε το 2018: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino;».

Στη συνέχεια, ο παράγοντας ομάδας Α’ κατηγορίας περιέγραψε ότι μίλησε στον Γιώργο Μαυραγάνη για την κράτηση, τον στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου και εκείνος του απάντησε ότι «κανόνισε το, τα χρήματα θα τα βάλουμε μισά μισά».

Η κράτηση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο έγινε στις 21 Ιουλίου του 2018 για τις 6 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Η διαμονή της διήρκησε ως τις 9 Σεπτεμβρίου με κόστος 351,70 ευρώ την βραδιά. Η Βασιλική Τσαρούχα μετά τη διαμονή της ευχαρίστησε τον παράγοντα της ομάδας για το «δωράκι».

«Εκείνη την εποχή είχα αναλάβει τον …, ο οποίος αγωνιζόταν στην Α2 κατηγορία και πάλευε για την άνοδο. Με Λιόλιο και Μαυραγάνη είχαμε συμφωνήσει ότι θα ήταν καλό να ανέβει η ομάδα, για να έχουμε μια ακόμη ομάδα ενταγμένη στο ‘σύστημα’», ανέφερε ο επιχειρηματίας πιθανόν για να δικαιολογήσει τα «δώρα» στους διαιτητές.

Το «δωράκι» των 5.000 ευρώ στην Τσαρούχα για στημένο αγώνα στο Αιγάλεω

Η Βασιλική Τσαρούχα όμως δεν μπορούσε να μείνει μόνο στην διαμονή στο υπερπολυτελές Costa Navarino, αλλά ζητούσε και χρήματα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγους μήνες αργότερα, στις 15 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, η ομάδα του επιχειρηματία είχε έναν κρίσιμο αγώνα για την πορεία του πρωταθλήματος με την ομάδα του Διαγόρα Δρυοπιδέων.

Διαιτητής στον αγώνα ήταν η Βασιλική Τσαρούχα και ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι την κάλεσε στο τηλέφωνο, λίγο πριν την διεξαγωγή του. «Ζήτησα συνάντηση και τη βοήθειά της, μου είπε ότι δεν χρειάζεται να συναντηθούμε, θα έκανε ό,τι μπορούσε», ανέφερε. «Το παιχνίδι έγινε στο Αιγάλεω, η ομάδα μου κέρδισε 78-89, η διαιτησία ήταν εξόφθαλμα υπέρ μας», είπε στη συνέχεια.

Τρείς ημέρες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου, η Βασιλική Τσαρούχα με τον μάρτυρα της υπόθεσης συναντήθηκαν σε καφετέρια στο μετρό Δάφνης, με σκοπό η διαιτητής να λάβει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Η εικόνα της κα. Τσαρούχα ήταν διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει στα γήπεδα, δεν ήταν ανέκφραστη και σοβαρή ως συνήθως, αλλά έμοιαζε αγχωμένη και δεν ήθελε να κάτσει πολύ στην καφετέρια. «Ήταν αγχωμένη και η συνάντηση κράτησε τρία λεπτά», τόνισε ο μάρτυρας.

Ο αγώνας στην Καστοριά και ο φάκελος με τα χιλιάρικα

«Την ίδια χρονιά, είχαμε ένα σημαντικό αγώνα στην Καστοριά, στις 9 Φεβρουαρίου του 2019. Διαιτητής ήταν ο Πέτρος Παπαπέτρου.

Ο κ. Παπαπέτρου είχε πολύ καλές φιλικές σχέσεις με τον κ. Μαυραγάνη. Είχαμε ήδη συναντηθεί οι τρεις μας (Μαυραγάνης, Παπαπέτρου και εγώ), τρεις- τέσσερις φορές στο City Link. Όταν, λοιπόν, ορίστηκε διαιτητής στον αγώνα αυτόν, ζήτησα από τον κ. Μαυραγάνη συνάντηση μαζί του. Τον πήρε τηλέφωνο και η απάντησή του ήταν «δεν χρειάζεται να βρεθούμε πριν το παιχνίδι, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά».

Κερδίσαμε 65-73 και βρεθήκαμε με τον κ. Παπαπέτρου την επόμενη Τετάρτη στις 13 Φεβρουαρίου, στο City Link, όπου μας είχε κανονίσει συνάντηση ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, και του παρέδωσα ένα φάκελο με 5000 ευρώ. Ήπιαμε καφέ και έφυγε. Μέχρι το 2021 συναντιόμαστε για καφέ με τον διαιτητή, χωρίς να σχετίζονται οι συναντήσεις μας με χρηματικές συναλλαγές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο επιχειρηματίας και παράγοντας ομάδας Α΄ κατηγορίας.

Οι απαιτήσεις Παπαπέτρου και Τσαρούχα για σπα, μασάζ και πολυτέλειες

Ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και ο αγώνας που θα διεξαγόταν μεταξύ του Προμηθέα και της ΑΕΚ στις 14 Απριλίου του 2021. Διαιτητές του αγώνα ορίστηκαν ο Πέτρος Παπαπέτρου και η Βασιλική Τσαρούχα.

«Σε επόμενη συνάντηση των τριών μας, ο Ηλίας Κορομηλάς ζήτησε από τον Γιώργο Μαυραγάνη να πάρει τηλέφωνο τον Βαγγέλη Λιόλιο και να του πει ότι ο Παπαπέτρου και η Τσαρούχα θέλουν να πάνε μετά τον αγώνα για σπα στο Προμηθέας Παρκ», είπε χαρακτηριστικά ο παράγοντας ομάδας Α’ κατηγορίας.

Εικόνες από το Προμηθέας Παρκ στην Πάτρα:

«Τόσα δώρα τους κάνουμε, ας πάνε μόνοι τους σε ένα σπα»

Ο στενός συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ, Γιώργος Μαυραγάνης ήταν διστακτικός αλλά πήρε τηλέφωνο τον Βαγγέλη Λιόλιο και του το ζήτησε. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ εκνευρίστηκε πάρα πολύ από το τηλεφώνημα, του απάντησε «είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ένας να βγάλει φωτογραφία θα καταστραφούμε.Τόσα δώρα τους κάνουμε, ας πάνε μόνοι τους σε ένα σπα».

Ο Γιώργος Μαυραγάνης εκνευρίστηκε που ο Ηλίας Κορομηλάς τον έφερε για άλλη μία φορά σε δύσκολη θέση, λογοφέρανε, και ο διαιτητής του είπε «άσ’ το πάνω μου, θα τους δώσω εγώ χρήματα, για να κάνουν μασάζ».

Το παιχνίδι αυτό έληξε 80-78 υπέρ του Προμηθέα. «Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, συναντηθήκαμε με τον Ηλία Κορομηλά στο γραφείο του Γιώργου Μαυραγάνη, όπου πέρασε για λίγο και ο κ. Λιόλιος. Ο Κορομηλάς περηφανευόταν ότι τους είχε βοηθήσει πάρα πολύ και αυτό είχε αρχίσει να εκνευρίζει το Λιόλιο, ο οποίος δεν κάθισε πολύ στη συνάντηση. Όταν έμεινα μόνος μου με το Μαυραγάνη ήταν πολύ ενοχλημένος από τη συμπεριφορά του Ηλία Κορομηλάς, που δεν μπορούσε να ηρεμήσει», ανέφερε ο επιχειρηματίας.

(Πηγή κεντρικής φωτογραφίας με την Τσαρούχα: Άκης Κατσούδας, Oneman)