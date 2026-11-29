Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που έφερε στο φως η πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λίγες ημέρες πριν οι Αρχές προχωρήσουν στις συλλήψεις των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ, Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου, του προέδρου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Παύλου Ραβάνη και του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, η εταιρεία διαφήμιζε δημοσίως ότι είχε εξασφαλίσει νέα έργα που συνδέονται με το φιλόδοξο εγχείρημα των 900 εκατ. ευρώ για την εγγυοδοτική ανακύκλωση.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου για τη χρήση του 2025 —η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 15 Νοεμβρίου 2026— η διοίκηση προέβαλλε με έμφαση την ανάδειξή της ως αναδόχου σε πέντε επιμέρους αντικείμενα διαγωνισμών της DRS Hellas, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι νέες πωλήσεις από το 2026 θα εκτόξευαν τον τζίρο της και θα υπερκάλυπταν τις ζημίες του 2025.

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Επισημαίνουμε ότι έντεκα ημέρες αργότερα, στις 26 Νοεμβρίου 2026, το σκηνικό ανατράπηκε άρδην.

Οι κακουργηματικές διώξεις για την υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας βάζουν σε αχαρτογράφητα νερά το νέο Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης (DRS), ελάχιστες εβδομάδες αφότου η DRS Hellas έλαβε την άδεια λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Παρότι η δικαστική έρευνα δεν αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες της DRS Hellas, ο κεντρικός ρόλος της ΤΕΧΑΝ στα έργα του νέου συστήματος γεννά εύλογα ερωτήματα για το αν και πώς θα προχωρήσει από εδώ και στο εξής ο σχεδιασμός.

Η τοποθέτηση της DRS Hellas και τα «θολά» σημεία του χρονοδιαγράμματος

Η DRS Hellas σε γραπτή δήλωσή της ανέφερε ότι βρίσκεται ακόμη στην αρχική φάση ανάπτυξης του συστήματος, έπειτα από την πρόσφατη αδειοδότησή της από τον ΕΟΑΝ. Όπως τόνισε, οι διαδικασίες ανάθεσης έργων και υπηρεσιών διέπονται από καθορισμένους κανόνες διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας, διαβεβαιώνοντας πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί όλα τα δεδομένα, ώστε να εξασφαλίσει τη νόμιμη, ομαλή και ακέραιη λειτουργία ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Ωστόσο, στην αγορά καταγράφονται έντονοι προβληματισμοί για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών που προηγήθηκαν:

Ανεπιβεβαίωτες συμβάσεις: Παρότι έχουν παρέλθει πάνω από τέσσερις μήνες από τις φερόμενες αποφάσεις κατακύρωσης, η DRS Hellas δεν έχει επικυρώσει ούτε δημοσιοποιήσει τις τελικές συμφωνίες. Στην ιστοσελίδα της παραμένουν αναρτημένες μόνο οι προκηρύξεις και οι παρατάσεις των διαγωνισμών.

Χρονική ανακολουθία: Η έγκριση του ΕΟΑΝ προς τη DRS Hellas εκδόθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από αίτηση που φέρεται να κατατέθηκε μόλις δύο ημέρες νωρίτερα (7 Νοεμβρίου). Αυτό σημαίνει ότι οι κατακυρώσεις προς την ΤΕΧΑΝ, τον Ιούλιο του 2026, προηγήθηκαν κατά μήνες ακόμη και της ίδιας της αίτησης αδειοδότησης.

Αδημοσίευτο σχέδιο: Ούτε ο εποπτεύων φορέας (ΕΟΑΝ) έχει δώσει στη δημοσιότητα μέχρι σήμερα το επιχειρησιακό σχέδιο των 900 εκατ. ευρώ που φέρεται να έχει εγκρίνει.

Τα πέντε έργα που ανέφερε η ΤΕΧΑΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που η ίδια η ΤΕΧΑΝ κατέγραψε στις οικονομικές της καταστάσεις, οι αποφάσεις κατακύρωσης από τους τρεις διαγωνισμούς της DRS Hellas εκδόθηκαν εντός του Ιουλίου 2026 και αφορούν τα εξής πέντε αντικείμενα:

17 Ιουλίου 2026: Προμήθεια εξωτερικών μηχανημάτων αυτόματης επιστροφής (RVM) μαζικής τροφοδοσίας για πλαστικές φιάλες και μεταλλικά κουτιά.

17 Ιουλίου 2026: Προμήθεια κινητών εξωτερικών μηχανημάτων (RVM) με ενεργειακή αυτονομία.

17 Ιουλίου 2026: Προμήθεια συστημάτων αυτόματης επιστροφής μαζικής και βιομηχανικής χρήσης.

24 Ιουλίου 2026: Παροχή υπηρεσιών λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης των μηχανημάτων (RVM Operator).

31 Ιουλίου 2026: Συντονισμός της συλλογής και μεταφοράς των συσκευασιών από τα μηχανήματα, τα χειροκίνητα σημεία και τα κέντρα καταμέτρησης (ως μέλος ένωσης εταιρειών).

Ο προϋπολογισμός των 900 εκατ. ευρώ και οι ενστάσεις της TOMRA

Το συνολικό κόστος του εγχειρήματος για την πενταετία 2027–2031 προϋπολογίζεται στα 900 εκατ. ευρώ. Μόνο η προμήθεια των μηχανημάτων αποτιμάται σε τουλάχιστον 170 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση η υποστήριξη λειτουργίας του εξοπλισμού υπολογίζεται στα 82 εκατ. ευρώ και η συλλογή-μεταφορά στα 55 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση του συστήματος προβλέπεται να καλυφθεί από τρεις πηγές:

– 200 εκατ. ευρώ από τις εισφορές των υπόχρεων παραγωγών.

– 200 εκατ. ευρώ από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών.

– 500 εκατ. ευρώ από τα εγγυοδοτικά αντίτιμα που δεν θα ανακτήσουν οι καταναλωτές.

Στο παρασκήνιο των διαγωνισμών, πάντως, δεν έλειψαν οι τριβές. Η νορβηγική εταιρεία TOMRA φέρεται να κατέθεσε ενστάσεις σε δύο διαγωνισμούς της DRS Hellas, χαρακτηρίζοντας ορισμένα κριτήρια «φωτογραφικά».

Ποιοι απαρτίζουν τη DRS Hellas και τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Πρόεδρος της DRS Hellas είναι η Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς. Ο φορέας λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση —χωρίς διανομή μερισμάτων, με τα έσοδα να επανεπενδύονται σε υποδομές, συλλογή, διαλογή και ενημέρωση— και συγκροτείται από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) καθώς και κορυφαίες βιομηχανίες ποτών και εμφιαλωμένου νερού: Coca-Cola Τρία Έψιλον, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (Βίκος), Χήτος (Ζαγόρι), Λουξ, ΕΨΑ, Σ. Μεντεκίδης (Διός), Βότομος (Ζαρός), Νερά Πηγών Γράμμου (Arrena) και Agrifreda (Δροσιά).

Ο σχεδιασμός, που εφαρμόζεται ήδη σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπει την ανάπτυξη 8.700 σημείων επιστροφής (αυτόματων και χειρωνακτικών) έως το 2027 σε σούπερ μάρκετ, επιλεγμένα σημεία πώλησης, δημόσιους χώρους και τουριστικές περιοχές. Κατά την εκκίνηση προβλέπεται να λειτουργεί το 65% του δικτύου, με στόχο η χωριστή συλλογή να φτάσει τουλάχιστον το 90% από το 2029. Διαφοροποίηση υπάρχει στον εξοπλισμό των αλυσίδων λιανικής, καθώς η Lidl έχει επιλέξει να εγκαταστήσει δικά της μηχανήματα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που θα αξιοποιήσουν αυτά της DRS Hellas.

Για τους καταναλωτές, το σύστημα φέρνει πρόσθετη εγγυοδοτική χρέωση κατά την αγορά πλαστικών φιαλών και μεταλλικών κουτιών ποτών μίας χρήσης (εξαιρούνται γυαλί, χαρτί, κρασί, οινοπνευματώδη, γάλα και γαλακτοκομικά):

– 0,10 ευρώ για συσκευασίες έως 0,5 λίτρου.

– 0,15 ευρώ για συσκευασίες άνω του 0,5 και έως 3 λίτρα (π.χ. 0,90 ευρώ επιπλέον για μια εξάδα νερού 1,5 λίτρου).

Το ποσό αυτό δεν αποτελεί μόνιμη επιβάρυνση, καθώς επιστρέφεται στο σύνολό του μέσω απόδειξης εξαργύρωσης για αγορές, εφόσον οι άδειες συσκευασίες παραδοθούν σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής.

Το πώς θα εξελιχθεί πλέον το χρονοδιάγραμμα αυτού του σχεδίου παραμένει ανοιχτό, μετά τις ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις στην ΤΕΧΑΝ.

Ποια άλλα ονόματα ξεσκονίζουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς

Στο εισαγγελικό έγγραφο 118 σελίδων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισημαίνεται ότι τελεί υπό διερεύνηση η δράση ενός εκάστου των αρμόδιων υπαλλήλων και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΔΣΝΑ, ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, ΕΣΔΑΚ, ΕΟΑΝ), ενώ διερευνώνται χωριστά και οι συμβάσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται για τον ρόλο τους σε αποφάσεις, εισηγήσεις ή υπογραφές συμβάσεων περιλαμβάνονται:

ΕΔΣΝΑ: Βασίλειος Κόκκαλης (τότε πρόεδρος), Κωνσταντίνος Μνηματίδης (αν. προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης), Μιχάλης Λεβεντέρης, Δημήτριος Πανταζής (μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού), καθώς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Χρήστος Παππούς, Δημήτριος Μπουραΐμης, Ευάγγελος Μπουρνούς, Ελευθέριος Κοσμόπουλος, Ιωάννης Σμέρος).

ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου: Σταύρος Αργειτάκος (τότε πρόεδρος), Νικόλαος Αγγελόπουλος (προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), τα μέλη των επιτροπών (Θεοδώρα Ανδρινοπούλου, Νικολέτα Μανέτα, Ιωάννης Γεώργιζας) και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ιωάννης Σμυρνιώτης, Ιωάννης Γεωργόπουλος, Χαράλαμπος Λυσίκατος, Παναγιώτης Καρβέλας, Βλάσιος Τσιώτος).

ΕΣΔΑΚ: Ζαχαρίας Καλογεράκης (τότε πρόεδρος), τα μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών (Γεώργιος Βαρούχας, Μαρία Γεριακιανάκη, Σταύρος Λαγός) και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Κωνσταντίνος Βαρδαβάς, Γεώργιος Ζερβάκης, Εμμανουήλ Κοκοσάλης, Παντελής Μουρτζανός, Μενέλαος Μποκέας).

Δ.Σ. του ΕΟΑΝ (έγκριση DRS Hellas): Ολυμπία Σαββίδου, Στυλιανή-Βασιλική Χαρίτου, Αφροδίτη Καρβούνη, Ζήσης Ιωαννίδης, Σάββας Χιονίδης, Ισίδωρος Μάδης, Κωνσταντίνος Στάικος και Ερασμία Μπιζάνη.

Σημειώνεται ότι για τα ως άνω ονόματα, τα οποία κατονομάζονται στο εισαγγελικό έγγραφο δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής ευθύνες και απλά κατονομάζονται ως εμπλεκόμενοι στη διαδικασία.

Επισημαίνεται ακόμη ότι σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον και επαγγελματικές έρευνες σε οικίες και γραφεία των κατηγορουμένων, στην έδρα της ENVIPCO HELLAS (Κορωπί), καθώς και σε οικίες και γραφεία δημοσίων λειτουργών και στελεχών φορέων των οποίων η τυχόν εμπλοκή τελεί υπό διερεύνηση: Γεώργιος Σωτηρόπουλος (μέλος Δ.Σ. ΕΟΑΝ), Νικόλαος Μαμαλούγκας (Προϊστάμενος ΕΥΔ), Νικόλαος Χιωτάκης (πρώην Αντιπρόεδρος ΕΔΣΝΑ & διοίκηση ΕΟΑΝ), Γεώργιος Ζερβός (πρώην Ειδικός/Γενικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΑ), Θεόδωρος Ζαρμπούτης (ΕΔΣΝΑ) και Αλεξάνδρα-Σοφία Τόγια (Δ/νουσα Σύμβουλος ΕΟΑΝ).