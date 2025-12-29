Πολική Πρωτοχρονιά αναμένεται να ζήσουν οι κάτοικοι της χώρας, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων το 2026 θα ξεκινήσει με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, προειδοποιεί ότι η αλλαγή του χρόνου θα μας βρει με θερμοκρασίες γύρω στους 3 με 4 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρει, η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με κρύο και θερμοκρασίες κατά 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα. Η Αθήνα θα έχει μέγιστη θερμοκρασία την Πρωτοχρονιά γύρω στους 9 με 10 βαθμούς, όταν οι συνήθεις τιμές είναι περίπου 14 βαθμοί.

«Η αλλαγή του χρόνου θα μας βρει με ελάχιστες θερμοκρασίες γύρω στους 3 με 4 βαθμούς στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Μια πιθανότητα υπάρχει για λίγο χιονόνερο το βράδυ στα βόρεια της Αττικής με την αλλαγή του χρόνου, αλλά μετά πάμε σε βελτίωση», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.

Χιόνια προβλέπονται στα ορεινά την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το βράδυ. Χιονοπτώσεις αναμένονται και στα ορεινά της Κρήτης την Πέμπτη, ενώ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς δεν αποκλείονται λίγα χιόνια στην Πάρνηθα.

Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 5 βαθμούς Κελσίου με αίθριο καιρό. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή προβλέπεται σταδιακή άνοδος.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Σκανδιναβικό ψύχος»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του αναφέρει ότι θα υποδεχτούμε την Πρωτοχρονιά με σκανδιναβικό ψύχος, καθώς η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά ακόμα και 10 βαθμούς.

Επισημαίνει ακόμα ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι ασθενείς, αλλά θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά (παροδικά και Αττική) και Πελοπόννησο.

«Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025…

Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά (παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα “βοηθήσουν” για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς.

Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει “ήλιος με δόντια”! Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και “μαλακώνει” ο καιρός.

Όπως επίσης ανέφερε ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε εκ νέου βροχές, κυρίως όμως στην κεντρική και νότια χώρα, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά

ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού

Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το

μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα

φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την

ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά

ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά

6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα

βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια

τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και

τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια

ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά

αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην

Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το

μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά

της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο

Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ αλλά

στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι 4 με 6

μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και

δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά

ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του

βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους

16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις

βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι

ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην

Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά

πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο

νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει

σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις

βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι

ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα

νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και

θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου

χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με

5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή

των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της,

όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος

καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό

Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο

και το βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.