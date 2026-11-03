Συνάντηση με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και το TikTok, προγραμματίζεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίκεντρο των επαφών που έχει προαναγγείλει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, βρίσκεται η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο προβλέπει απαγόρευση χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, στον οποίο συμμετέχει και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Στο τραπέζι οι μηχανισμοί επαλήθευσης ηλικίας

Βασικό αντικείμενο των συζητήσεων με τις ψηφιακές πλατφόρμες θα αποτελέσει ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλίζεται ότι οι χρήστες πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Οι εταιρείες τεχνολογίας αναμένεται να παρουσιάσουν τους μηχανισμούς που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στις υπηρεσίες που καλύπτονται από τη νέα νομοθεσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση τεχνολογιών επαλήθευσης ηλικίας που δεν απαιτούν τη διαβίβαση περιττών προσωπικών δεδομένων στις πλατφόρμες.

Ανάμεσα στις διαθέσιμες λύσεις περιλαμβάνεται το ελληνικό Kids Wallet, αλλά και ευρωπαϊκά εργαλεία ψηφιακής επαλήθευσης, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο Άκης Σκέρτσος, στόχος είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες να γνωρίζουν εάν ένας χρήστης πληροί το ηλικιακό όριο, χωρίς να αποκτούν πρόσβαση σε πρόσθετα προσωπικά στοιχεία του.

Από την 1η Ιανουαρίου το «μπλόκο» στους κάτω των 15 ετών

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου, προβλέπει περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Facebook και το Snapchat.

Η ευθύνη για την εφαρμογή των μέτρων επαλήθευσης ηλικίας μεταφέρεται στις ίδιες τις πλατφόρμες, οι οποίες καλούνται να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στις νέες απαιτήσεις.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η παρέμβαση αποσκοπεί στον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους, καθώς και στην αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με την έκθεσή τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι κανένα τεχνολογικό σύστημα δεν μπορεί να αποκλείσει πλήρως τις προσπάθειες παράκαμψης των περιορισμών.

Πρόστιμα για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται

Η εφαρμογή των νέων μέτρων συνδέεται και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act).

Ο Άκης Σκέρτσος έχει επισημάνει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει, για σοβαρές παραβάσεις και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί το ανώτατο προβλεπόμενο όριο κυρώσεων και όχι αυτόματη ποινή για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή του νέου ηλικιακού ορίου δεν θα περιοριστεί σε μια τυπική υποχρέωση, αλλά θα συνοδευτεί από ουσιαστικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Η Ελλάδα ως χώρα-πιλότος

Η ελληνική πλευρά φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή προσπάθεια ενίσχυσης της προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Άκης Σκέρτσος έχει αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως χώρα-πιλότος για την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων επαλήθευσης ηλικίας.

Η προγραμματισμένη συνάντηση με εκπροσώπους των μεγάλων πλατφορμών αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την πρακτική εφαρμογή των περιορισμών, καθώς απομένουν λιγότεροι από δύο μήνες μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου.