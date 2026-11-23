Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στο κέντρο της Σκιάθου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και έκπληξη στους κατοίκους και τους διερχόμενους.

Ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έβγαλε τα ρούχα του και άρχισε να περιφέρεται γυμνός μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πολιτών.

Η επέμβαση της Αστυνομίας και η δικογραφία

Μπροστά στο απρόσμενο αυτό θέαμα, περαστικοί αντέδρασαν άμεσα και ειδοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, παρενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου, οδηγώντας τον στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας παρέμεινε κρατούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το προσωπικό αδιέξοδο πίσω από την πράξη

Πίσω από την εκτός ελέγχου συμπεριφορά του 32χρονου φαίνεται πως κρύβεται μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική συγκυρία. Όπως ανέφερε ο ίδιος, βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του, μια εξέλιξη που έχει επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογική του κατάσταση, οδηγώντας τον σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.