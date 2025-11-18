Χθες, 17 Νοέμβρη λίγο πριν τα μεσάνυχτα συνελήφθησαν δύο άτομα στην Σκιάθο, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία κινούνταν με πολύ υψηλή ταχύτητα με τα δίκυκλα τους, γεγονός που παρέπεμπε σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Παράλληλα έκαναν επικινδύνους ελιγμούς, εισερχόμενοι και στο αεροδρόμιο.

Ο ένας ήταν ενήλικος, ενώ ο δεύτερος ήταν ανήλικος. Πέρα από τους δυό τους, συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Και για τους τρεις σχηματίζεται δικογραφία στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Λεπτομέρειες με την επίσημη ανακοίνωση της γενικής περιφερειακής διεύθυνσης αστυνομίας Θεσσαλίας.

Πηγή: SkiathosLife