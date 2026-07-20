Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, άνδρας ο οποίος φέρεται να έβαζε την ανήλικη κόρη του και τον επίσης ανήλικο γιό του να πωλούν προϊόντα.

Η ενέργεια αυτή φαίνεται να γινόταν με σκοπό ο πατέρας των δύο παιδιών να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος από τα έσοδα που προέκυπταν, μέσω της πώλησης των προϊόντων.

Κατά τη σύλληψη του άνδρα, οι Αρχές κατάσχεσαν δύο καλάθια, καθώς και τα προϊόντα που προορίζονταν προς πώληση.