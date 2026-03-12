Πέντε υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης, εκ των οποίων τέσσερις ολοκληρώθηκαν και μία έμεινε σε απόπειρα, εξιχνιάστηκαν ύστερα από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα περιστατικά καταγράφηκαν σε Σκιάθο, Κέρκυρα, Σάμο, Νάξο και Πρέβεζα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος ενός 48χρονου άνδρα και μιας 23χρονης γυναίκας, καθώς και κατά αγνώστων συνεργών τους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες είχαν συγκροτήσει ομάδα και στο διάστημα από τις 30 Ιουλίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2025, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους τραπεζών. Με διάφορα προσχήματα, κατάφερναν να πείθουν τους πολίτες είτε να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες τύπου PAYSAFE και να τους αποκαλύψουν τους κωδικούς, είτε να προχωρήσουν σε μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων.

Από τη δράση τους κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 3.876 ευρώ. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.