Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Σκιάθο, με πλημμυρικά φαινόμενα στον κεντρικό πεζόδρομο και σε πλευρικούς δρόμους του οικισμού. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θοδωρή Τζούμα, έχουν ήδη παρασυρθεί δύο σταθμευμένα οχήματα, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί.

Μιλώντας για την εξέλιξη των φαινομένων, ο δήμαρχος ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Δήμου επιχειρούν σε διάφορα σημεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Μήνυμα από το 112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Σκιάθου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Τζούμας, ζητήθηκε να εκδοθεί μήνυμα από το 112 με έκκληση προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους.

Παράλληλα, ο Δήμος Σκιάθου είχε ενημερώσει εγκαίρως τους κατοίκους για την αποφυγή μετακινήσεων, ενώ τα σχολεία του νησιού θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη κλειστά.

Προβλήματα στην περιφερειακή οδό, την Αγία Παρασκευή και τον Πλατανιά

Η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις. Στην περιφερειακή οδό, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, ενώ στην περιοχή του ξενοδοχείου «Κασσάνδρα» η διέλευση των οχημάτων είναι σχεδόν αδύνατη.

Πολλά προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά, ενώ δύο ΙΧ παρασύρθηκαν από τα νερά.

Ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες

Ο δήμαρχος του νησιού Θοδωρής Τζούμας ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, καθώς και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά καταστήματα. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την υποβολή των σχετικών εγγράφων μέσα στην επόμενη ώρα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ο κ. Τζούμας σημείωσε ότι τα φαινόμενα φαίνεται να υποχωρούν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει βεβαιότητα για τη διάρκειά τους. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το δελτίο καιρού, η κακοκαιρία αναμενόταν να παραμείνει έντονη έως τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα επιδείνωση.