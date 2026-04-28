Χρήστος Μαζάνης

Για τους δύο σεισμούς που αναστάτωσαν τις τελευταίες ώρες τη Σκιάθο μίλησε στο Ζοugla.gr ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Όπως ανέφερε, «παρατηρείται μια κλιμάκωση στη σεισμικότητα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες για να έχουμε πιο ασφαλείς εκτιμήσεις».

Σύμφωνα με τον γνωστό σεισμολόγο, «η περιοχή έχει δυναμικό αρκετά υψηλό, αλλά δεν πρόκειται για την ίδια περιοχή που είχε δώσει το 1965 μεγάλο σεισμό».

Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή όχι μόνο στη Σκιάθο, αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, ενώ έγιναν αναφορές και από την Αττική.

Να σημειωθεί πως στις 9 Μαρτίου 1965, στις 21:30, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός μεγέθους 6.1 της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο την Αλόννησο στις Βόρειες Σποράδες. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Ελλάδα, από την Πελοπόννησο μέχρι και την Αλεξανδρούπολη. Είχε προηγηθεί ένας σεισμός 5,4 Ρίχτερ και μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ένας μετασεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις που προκάλεσαν προβληματισμό

Ο τελευταίος και μεγαλύτερος σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 16.00 στη Σκιάθο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 14,1 χιλιόμετρα.

Δείτε πώς κατέγραψε τον σεισμό ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου που βρίσκεται εγκατεστημένος στην Σκύρο:

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να ανησυχήσουν.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, ο σεισμός σημειώθηκε από γνωστό χαρτογραφημένο ρήγμα.

Ο ίδιος ανέφερε αρχικά πως το φαινόμενο είναι υπό παρακολούθηση, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ πρόσθεσε πως «Το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε δεν μπορεί να δώσει κάποιον πολύ μεγαλύτερο σεισμό. Έχουμε να κάνουμε με ένα ρήγμα που ενεργοποιήθηκε στη βόρεια ακτή της Σκιάθου, με βορειοανατολική- βορειοδυτική διεύθυνση. Δεν έχει δώσει μεγάλες διαστάσεις, συνεπώς δεν μπορεί να δώσει κάποιον πολύ μεγαλύτερο σεισμό».

«Δεν υπάρχουν επιπτώσεις σε κατασκευές», σημείωσε, και αναμένει «εκδήλωση μικρών κατολισθητικών φαινομένων στη βορειοανατολική και βορειοδυτική πλευρά».

Τη στιγμή της ισχυρής δόνησης καταγράφει βίντεο, το οποίο αποτυπώνει την ένταση του σεισμού.

Σημειώνεται πως νωρίτερα κοντά στο νησί σημειώθηκε σεισμός 4,7 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του συγκεκριμένου σεισμού εντοπίζεται 8 χλμ. δυτικά της Σκιάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,1 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ακολούθησαν δύο μετασεισμοί, της τάξεως των 3,3 και 2,4 Ρίχτερ, αντίστοιχα. Στις 14:42 σημειώθηκε και άλλος μετασεισμός, σαφώς ασθενέστερος (1,9 Ρίχτερ). Οι δονήσεις συνεχίζονται.