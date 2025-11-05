Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την χώρα έχει δημιουργήσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Σκιάθο.

Η μετακίνηση των οχημάτων είναι πλέον ιδιαίτερα δύσκολη καθώς στην περιοχή Πλατανιάς ρέμα και δρόμος έγιναν ένα.

Το αστυνομικό τμήμα Σκιάθου εφιστά στους οδηγούς την προσοχή κατά την κυκλοφορία στην Ε.Ο Σκιάθου – Κουκουναριών και συγκεκριμένα στις περιοχές Αχλαδιές – Βρωμόλιμνο – Κολιό – Αγ. Παρασκευή κυρίως Πλατανιά – Τρούλος και συστήνεται να αποφεύγεται η μετακίνηση με συμβατικά οχήματα Ι.Χ.

Δείτε βίντεο από τους πλημμυρισμένους δρόμους:

Σημειώνεται πως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα ο δρόμος προς Ι.Μ Ευαγγελισμού.

Τοπικά αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 05/11 κυρίως σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 10:40 της Τετάρτης 05/11 έχει σημειωθεί στον μετεωρολογικό σταθμό στη Σκιάθο και είναι ίσο με 61.6 mm.

Στον παραπάνω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του υετού έως τις 10:30 της Τετάρτης 05/11 και στον πίνακα τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής.

