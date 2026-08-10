Σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) στη Σκιάθο μια 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Άμεση κινητοποίηση και επείγουσα αεροδιακομιδή στον Βόλο

Η ανταπόκριση των υγειονομικών αρχών του νησιού υπήρξε ακαριαία.

Η 52χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε επιβεβλημένη η επείγουσα αεροδιακομιδή της στο Νοσοκομείο του Βόλου, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, εστιάζοντας στο πώς η γυναίκα βρέθηκε εκτεθειμένη στο επικίνδυνο ρεύμα αέρα.

Σημειώνεται ότι, το αεροδρόμιο της Σκιάθου αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως για τους λάτρεις του plane spotting.

Η ιδιαίτερη χωροθέτηση του αεροδρομίου, καθώς και η εξαιρετικά μικρή απόσταση από την οποία οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρούν και να φωτογραφίζουν τις προσγειώσεις και απογειώσεις των αεροσκάφων, προσελκύει κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες τουρίστες.