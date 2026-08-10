Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Σοβαρά τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) στη Σκιάθο μια 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Άμεση κινητοποίηση και επείγουσα αεροδιακομιδή στον Βόλο

Η ανταπόκριση των υγειονομικών αρχών του νησιού υπήρξε ακαριαία.

Η 52χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε επιβεβλημένη η επείγουσα αεροδιακομιδή της στο Νοσοκομείο του Βόλου, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, εστιάζοντας στο πώς η γυναίκα βρέθηκε εκτεθειμένη στο επικίνδυνο ρεύμα αέρα.

Σημειώνεται ότι, το αεροδρόμιο της Σκιάθου αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως για τους λάτρεις του plane spotting.

Η ιδιαίτερη χωροθέτηση του αεροδρομίου, καθώς και η εξαιρετικά μικρή απόσταση από την οποία οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρούν και να φωτογραφίζουν τις προσγειώσεις και απογειώσεις των αεροσκάφων, προσελκύει κάθε καλοκαίρι εκατοντάδες τουρίστες.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Σκιάθος #τραυματισμός τουρίστριας