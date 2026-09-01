Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σκιάθου, το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου όταν επιβατηγό – τουριστικό σκάφος με 42 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε ιστιοφόρο κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του προς τη νησίδα Τσουγκριά.

Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη και ελαφρείς τραυματισμούς στους επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους πριν το σκάφος καταπλεύσει στο λιμάνι.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους.

Αποβίβαση επιβατών, τραυματισμοί και αυτοδύναμος κατάπλους

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το τουριστικό σκάφος συνέχισε την πορεία του και αποβίβασε με απόλυτη ασφάλεια τους 42 επιβαίνοντες στη νησίδα Τσουγκριά.

Στη συνέχεια, το σκάφος επέστρεψε χωρίς εξωτερική βοήθεια και κατέπλευσε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου εντός του λιμένα της Σκιάθου, όπου και προσδέθηκε με ασφάλεια. Από τη πρόσκρουση αναφέρθηκαν ορισμένοι ελαφρείς τραυματισμοί επιβαινόντων, ενώ από τις λιμενικές αρχές διαπιστώθηκε ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Σύλληψη κυβερνήτη και απαγόρευση απόπλου

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σκιάθου. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε αμέσως σε έλεγχο αλκοομέτρησης, ο οποίος βγήκε αρνητικός.

Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα του αλκοτέστ, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη για παράβαση των άρθρων 314 («Σωματική βλάβη από αμέλεια») και 315 του Ποινικού Κώδικα.

Ο συλληφθείς αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.

Παράλληλα, από το Λιμεναρχείο Σκιάθου επιβλήθηκε η απαγόρευση απόπλου του επιβατηγού – τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Πηγή: magnesianews.gr, thenewspaper.gr