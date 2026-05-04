Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (3/5), συνελήφθη 68χρονος ημεδαπός για παράβαση του Ν. 4139/2013 (Περί εξαρτησιογόνων ουσιών), και του άρθρου 167 του Π.Κ. (Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων), από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) της Λιμενικής Αρχής Βόλου.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 68χρονος πιάστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρίσκονταν εντός του χώρου του μηχανοστασίου ενός επιβατηγού-τουριστικού (Ε/Γ – Τ/Ρ) σκάφους, το οποίο ελλιμενιζόταν στον παλαιό Λιμένα Σκιάθου.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δεκατέσσερα (14) δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους δεκατριών κιλών και τριακοσίων είκοσι γραμμαρίων (13.320 γρ.).

Άλλος εμπλεκόμενος, ο οποίος εντοπίστηκε κοντά στο σημείο, στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.