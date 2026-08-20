Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8) στη Σκιάθο, ανάμεσα σε δύο Βρετανούς τουρίστες, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, και έναν οδηγό ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί προκειμένου να μεταβούν στο κατάλυμά τους. Αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά με τον οδηγό του ταξί για το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας και μέσα σε λίγα λεπτά ο καυγάς «αγρίεψε» και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στο κεφάλι ο οδηγός και ελαφρύτερα ο ανήλικος Βρετανός.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Σκιάθου οι οποίοι ακινητοποίησαν τους δυο τουρίστες, ενώ ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου του έγιναν ράμματα στο κεφάλι.

Οι δυο Βρετανοί συνελήφθησαν για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ο οδηγός ταξί για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου.

Επίσης συνελήφθη και ο πατέρας του ενός Βρετανού για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

Πηγή: gegonota.news