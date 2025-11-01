Ανείπωτος πόνος και οργή. Αυτά είναι τα συναισθήματα των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών, από το μακελειό στο χωριό Βορίζια.

Οι σοροί των θυμάτων και οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συγγενείς καταρρέουν, μητέρες λιποθυμούν, ενώ τα ουρλιαχτά θρήνου αντηχούν στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Το κλίμα είναι εκρηκτικό. Λεκτικές επιθέσεις σημειώνονται εναντίον αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο για λόγους ασφαλείας. «Τι ήρθατε τώρα, μπ@@@ρδοι; Δυο μέρες σας φωνάζαμε και δεν ήρθατε!» φώναξε μια γυναίκα από την οικογένεια του νεκρού, ξεσπώντας στην οδύνη της.

Άλλοι συγγενείς, συντετριμμένοι, επιτίθενται φραστικά στους ενστόλους: «Να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει!», ακούστηκε να φωνάζει ένας άνδρας, σε μια σκηνή που θύμιζε πόλεμο.

Διμοιρίες της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν έξω από τα ΤΕΠ του Βενιζελείου, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, καθώς η Κρήτη συγκλονίζεται από το νέο μακελειό στα Βορίζια.

