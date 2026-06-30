Αλλάζει για λίγο το σκηνικό του καιρού στη χώρα, καθώς μια αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα ορεινά τμήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η Πέμπτη θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες η συννεφιά θα αυξηθεί σταδιακά στα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, με τον υδράργυρο να μην παρουσιάζει κάποια αξιοσημείωτη αλλαγή.

Η αστάθεια αυτή πρόκειται να μετατοπιστεί εντονότερα προς τα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα την Παρασκευή. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται αυξημένες νεφώσεις που θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται και πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, αν και στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν τη βορειοδυτική τους κατεύθυνση, φτάνοντας τα 5 μποφόρ και τοπικά τα 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή υποχώρηση στα βόρεια.

Το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει με παρόμοια καιρικά χαρακτηριστικά, καθώς το Σάββατο η αστάθεια θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Αντίθετα, η ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα απολαύσει γενικά αίθριο καιρό. Οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν στα πελάγη αγγίζοντας κατά τόπους τα 6 μποφόρ, λειτουργώντας ως μελτέμια, γεγονός που θα συμβάλει σε μια μικρή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Πιο αναλυτικά:

Την Πέμπτη η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει ουσιαστική μεταβολή.

Την Παρασκευή το ενδιαφέρον μεταφέρεται κυρίως στα βόρεια, όπου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά στα ηπειρωτικά δεν θα λείψουν πρόσκαιρες απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα βόρεια.

Το Σάββατο η ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα έχει γενικά αίθριο καιρό. Στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.