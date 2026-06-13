Μία από τις πιο θρυλικές ναυτικές μορφές του Αιγαίου πέρασε στην ιστορία. Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τις Μικρές Κυκλάδες και το θρυλικό πλοίο «Σκοπελίτης», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε κατοίκους, ναυτικούς και ταξιδιώτες που τον γνώρισαν ή ταξίδεψαν μαζί του.

Για τους νησιώτες της Δονούσας, της Ηρακλειάς, της Σχοινούσας, των Κουφονησίων και της Αμοργού, ο καπετάν Γιάννης δεν ήταν απλώς ένας πλοιοκτήτης ή ένας καπετάνιος. Ήταν ο άνθρωπος που εξασφάλιζε ότι τα νησιά τους δεν θα έμεναν ποτέ αποκομμένα από τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμη και όταν τα μποφόρ κρατούσαν δεμένα στα λιμάνια μεγαλύτερα πλοία.

Γιος του σπουδαίου καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη από το Κουφονήσι, μεγάλωσε κυριολεκτικά πάνω στα καράβια.

Από μικρή ηλικία έμαθε τα μυστικά της θάλασσας και από τη δεκαετία του 1980 ανέλαβε ενεργό ρόλο στη γραμμή που εξυπηρετούσε τις Μικρές Κυκλάδες, συνεχίζοντας την οικογενειακή αποστολή που είχε ξεκινήσει δεκαετίες νωρίτερα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο το Αιγαίο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τον αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, σημειώνοντας ότι «για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, αλλά η υπόσχεση ότι κανένα νησί δεν μένει μόνο του».

Σκοπελίτης: Ένα πλοίο που έγινε σύμβολο

Υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Σκοπελίτη, το «Express Skopelitis» μετατράπηκε σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακτοπλοϊκό πλοίο. Έγινε σύμβολο επιμονής, προσφοράς και νησιωτικής αλληλεγγύης.

Το πλοίο εξυπηρετεί εδώ και χρόνια τη γραμμή Νάξος – Ηρακλειά – Σχοινούσα – Κουφονήσια – Δονούσα – Αμοργός, μεταφέροντας όχι μόνο επιβάτες, αλλά και τρόφιμα, φάρμακα, αλληλογραφία και κάθε είδους εφόδια που είναι απαραίτητα για την καθημερινότητα των κατοίκων.

Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο «Express Skopelitis» εξελίχθηκε σε «θρύλο» των Μικρών Κυκλάδων, εξυπηρετώντας καθημερινά τη Δονούσα, την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, τα Κουφονήσια και τη Νάξο, αψηφώντας τα μανιασμένα κύματα του Αιγαίου, όταν τα μεγάλα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια, λόγω κακοκαιρίας.

Για τις Μικρές Κυκλάδες το παντός καιρού θρυλικό σκαρί είναι ο «σωτήρας» τους.

Δείτε το «Σκοπελίτης» να δίνει μάχη με τα κύματα έξω από τη Νάξο:

Σήμερα, την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει η τρίτη γενιά, με τον Δημήτρη Σκοπελίτη να βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας και τον καπετάνιο Γιάννη Φωστιέρη να κυβερνά το ιστορικό πλοίο.

Η ιστορία της οικογένειας Σκοπελίτη που συνδέθηκε με την άγονη γραμμή του Αιγαίου

Η ιστορία της οικογένειας Σκοπελίτη αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια της ελληνικής ακτοπλοΐας.

Όλα ξεκίνησαν το 1956, όταν ο ψαράς από το Κουφονήσι, καπετάν Μήτσος Σκοπελίτης, γνωστός σε όλο το Αιγαίο ως «καπετάν Μήτσος», ανέλαβε με ένα μικρό ξύλινο σκάφος, τον «Παναγία – Πανορμίτης», να συνδέει τα απομονωμένα νησιά των Μικρών Κυκλάδων με τη Νάξο και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Εκείνη την εποχή οι γραμμές θεωρούνταν οικονομικά ασύμφορες και τα νησιά συχνά έμεναν αποκλεισμένα για ημέρες.

Ο καπετάν Μήτσος, αψηφώντας τις δυσκολίες του Αιγαίου, δημιούργησε σταδιακά μια υπηρεσία που εξελίχθηκε σε πραγματική γραμμή ζωής για τους κατοίκους των μικρών νησιών.

Με το πέρασμα των χρόνων διαδέχθηκαν το αρχικό καΐκι αρκετά ξύλινα και αργότερα μεταλλικά πλοία, ενώ η οικογενειακή επιχείρηση απέκτησε τη μορφή της Small Cyclades Lines.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης μεγάλωσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ανέλαβε τη σκυτάλη από τον πατέρα του, συνεχίζοντας την παράδοση με την ίδια αφοσίωση.

Το σημερινό «Express Skopelitis» ναυπηγήθηκε το 1986 με το όνομα «Eressos II». Το 1998 αγοράστηκε από την οικογένεια Σκοπελίτη, μετονομάστηκε σε «Express Skopelitis» και αντικατέστησε το παλαιότερο πλοίο της γραμμής.

Από τότε έγινε συνώνυμο των Μικρών Κυκλάδων και απέκτησε σχεδόν μυθική φήμη στους φίλους της ελληνικής ακτοπλοΐας.

Σήμερα, σχεδόν 70 χρόνια μετά το πρώτο ταξίδι του καπετάν Μήτσου, τρεις γενιές Σκοπελίτη έχουν κρατήσει αδιάλειπτα ενωμένα τα μικρά νησιά του κεντρικού Αιγαίου.

Για τους κατοίκους τους, το όνομα «Σκοπελίτης» δεν είναι απλώς μια ακτοπλοϊκή εταιρεία. Είναι ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας τους.