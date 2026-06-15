Φωτιά σε δασική έκταση στην Σκόπελο, μεταξύ Κλήματος και Γλώσσας, ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6). Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπισή της, καθώς υπάρχει φόβος επέκτασής της.

Το σημείο της φωτιάς, στην κορυφή του βουνού δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σηκώθηκαν συνολικά τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ ξεκινούν πεζοπόρες δυνάμεις από τον Βόλο, για να συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς.