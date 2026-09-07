Το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των λουόμενων στις ελληνικές παραλίες φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο περιστατικό που σημειώθηκε στη Σκόπελο. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία μιας γυναίκας στην πολυσύχναστη παραλία του Πανόρμου, σύμφωνα με την οποία ένα σκάφος προσέγγισε σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση από την ακτή, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κολυμβητές.

Με αφορμή το συμβάν, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Cpt. Γιώργος Βάλλης, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση. Ο κ. Βάλλης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τους χειριστές σκαφών, υπενθυμίζοντας τους αυστηρούς κανόνες ναυσιπλοΐας κοντά στις ακτές, ενώ παράλληλα ζητά την άμεση παρέμβαση των Λιμενικών Αρχών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Η δήλωση του Cpt. Γιώργου Βάλλη:

«Η καταγγελία λουόμενης στον Πάνορμο Σκοπέλου, για σκάφος που βρίσκεται σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από την παραλία και τους λουόμενους, είναι ένα ακόμη περιστατικό που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.

Όταν ένα σκάφος κινείται ή παραμένει τόσο κοντά σε περιοχή όπου κολυμπούν άνθρωποι, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν χωρούν δικαιολογίες. Η θάλασσα είναι κοινόχρηστος χώρος και η ασφάλεια των λουόμενων πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Καλούμε όλους τους χειριστές σκαφών να τηρούν με απόλυτη αυστηρότητα τις προβλεπόμενες αποστάσεις από τις ακτές και τους λουόμενους. Παράλληλα, όπου υπάρχουν καταγγελίες ή παραβάσεις, απαιτείται άμεσος έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές.

Δεν πρέπει να περιμένουμε να συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα για να αντιδράσουμε. Η πρόληψη στη θάλασσα σώζει ζωές».