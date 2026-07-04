Στη σύλληψη ενός 30χρονου Σκοπιανού προχώρησαν την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου. Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα. Επιπλέον, βρισκόταν στο στόχαστρο των Διεθνών Αρχών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από την Ιταλία για λαθροδιακίνηση.

Η δράση του και οι ολιγόλεπτες «συναλλαγές»

Ο εντοπισμός του έγινε εφικτός μετά από κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών που αφορούσαν τη δραστηριότητά του στο εμπόριο ναρκωτικών στο νησί. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ο 30χρονος χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του για να πραγματοποιεί καθημερινά σύντομες και ολιγόλεπτες συναντήσεις με πελάτες.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών, παρέδιδε δέματα που έμοιαζαν με «φιξάκια» κοκαΐνης και εισέπραττε χρηματικά ποσά. Οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τόσο το σπίτι του, όσο και μια «καβάτζα» που επισκεπτόταν συχνά για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Τα ευρήματα και τα προσδοκώμενα κέρδη

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στον ίδιο, στο όχημά του, στην οικία του και στον ειδικό χώρο απόκρυψης (καβάτζα), εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

239 φιξάκια κοκαΐνης, καθώς και ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους 296,5 γραμμάριων,

συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους 154 γραμμάριων,

37 φιξάκια κεταμίνης συνολικού βάρους 31,3 γραμμάριων,

31 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης,

50 ναρκωτικά δισκία,

ζυγαριά

8.000 ευρώ, 1.160 δολάρια και

κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Αστυνομίας, το παράνομο περιουσιακό κέρδος που θα αποκόμιζε ο Σκοπιανός από τη διάθεση αυτών των ουσιών αγγίζει τις 45.085 ευρώ.

Το διεθνές προφίλ του συλληφθέντος

Από τον έλεγχο που ακολούθησε στις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκαλύφθηκε το βαρύ παρελθόν του άνδρα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι εις βάρος του εκκρεμούσαν: Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Ιταλικές Αρχές με την κατηγορία της λαθροδιακίνησης και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής για την επικράτεια Schengen, το οποίο είχε εκδοθεί από τις Γερμανικές Αρχές.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται πλέον στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ όλες οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα προωθηθούν στη Χημική Υπηρεσία για την απαραίτητη εργαστηριακή εξέταση.