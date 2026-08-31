Σοκαριστικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε την Κυριακή, 30 Αυγούστου, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ότι το παιδί φέρεται να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, η ακριβής χρονική στιγμή του θανάτου, αλλά και η ηλικία του παιδιού, δεν μπορούν προς το παρόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, καθώς η σορός είχε διατηρηθεί σε κατάσταση κατάψυξης.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του βρέφους, αρχικά για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού. Μετά τα νέα ιατροδικαστικά δεδομένα, ωστόσο, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι και με κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Παράλληλα, ο 43χρονος και ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα, κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η καταγγελία που οδήγησε την Αστυνομία στο διαμέρισμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου στην Κυψέλη απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν κατέβαλλαν το μίσθωμα και παράλληλα έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Πριν φτάσει στο σημείο το περιπολικό, ο ιδιοκτήτης συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή. Τους σταμάτησε και τους ενημέρωσε για όσα είχαν προηγηθεί.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα και βρήκαν έναν 43χρονο άνδρα, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του και τρία ανήλικα παιδιά, ένα 15χρονο κορίτσι και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία το ζευγάρι δήλωσε πως είναι παιδιά του.

Στον χώρο βρισκόταν ακόμη ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι είναι σύντροφος της 15χρονης.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην προσαγωγή του 43χρονου, του 26χρονου και της 15χρονης.

Το μακάβριο εύρημα μέσα στη βαλίτσα

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα, βρήκαν τη 38χρονη μαζί με τα δύο ανήλικα αγόρια να έχουν ετοιμάσει τις αποσκευές τους και να εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν.

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα: μέσα σε δοχείο υπήρχε η σορός ενός βρέφους, το οποίο είχε διατηρηθεί στην κατάψυξη.

Η 38χρονη φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν παιδί της και ότι είχε πεθάνει περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Έρευνα και σε δεύτερο σπίτι

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμερα έφοδο και σε διαμέρισμα στην οδό Φυλής, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να είχε διαμείνει μέχρι πρόσφατα για περίπου δύο χρόνια.

Από την έρευνα στο συγκεκριμένο σπίτι, πάντως, δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να θεωρείται ύποπτο.

Την ίδια ώρα, τα δύο ανήλικα αγόρια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί και στο παρελθόν στο νοσοκομείο, ενώ για την οικογένεια φέρεται να υπήρχε ήδη σχετικός φάκελος σε κοινωνική υπηρεσία.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», καθώς είναι έγκυος.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα να αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της ποινικής έρευνας.