Σοκ και βαθιά οδύνη προκαλεί ακόμη μία γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Ροδόπη, όπου μια 44χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από το χέρι του 53χρονου συζύγου της.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στο χωριό της Διαλαμπής, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στο λαιμό. Το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Τα δύο είναι ενήλικα, ενώ το τρίτο, μόλις 16 ετών, είναι ανήλικο.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο 53χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, πίνοντας πετρέλαιο. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ αποδείχθηκε καθοριστική: ο άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στο «Σισμανόγλειο» φρουρούμενος.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται πλέον και το παρελθόν του 53χρονου, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπήρχε προηγούμενο περιστατικό βίας.

Το 2022, όταν η οικογένεια βρισκόταν στο Ηράκλειο Κρήτης, η 44χρονη είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή. Τότε ο άνδρας είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου και είχε οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος και την απόλυτη αμηχανία την τοπική κοινωνία. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε ακόμη μία τραγική υπόθεση έμφυλης βίας.