Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (24/5), στη Θεσσαλονίκη ένας 30χρονος, για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο πριν τις 16:00 ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι. Στο σημείο βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και ομολόγησε ότι το βράδυ του Σαββάτου (23/5), σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με ένα σκαμπό, μετά από φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.

Στη μονοκατοικία έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος.

